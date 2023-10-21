Святой отец обратился к Соловий и Жадану после их клипа в храме: "Поддержка ЛГБТ-идеологии противоречит морали"

Святой отец призвал удалить клип

Судя по 8-минутному видеообращению, которое записал отец Юрий, церковь не хочет быть причастной к "пропаганде ЛГБТ", которая, по его словам, четко показана в клипе.

Фото из клипа Соловий и Жадана (фото: youtube.com/@ZhadanDogs)

"На фоне этой песни есть две девушки, которые между собой присматриваются и в определенный момент целуются. И это, очевидно, такой намек на то, что любовь разносторонняя. То есть это такая прямая символическая поддержка ЛГБТ-идеологии, то есть показанная "любовь" двоих девушек, и то любовь, которая является лесбийской. И на том фоне также показывается любовь между мужчиной и женщиной, которая прорастает в этом мире, который несовершенен, но она все же прорастает, и любовь между мужчиной и женщиной олицетворяют именно Жадан и Христина Соловий", - сказал отец.

Он также добавил, что не собирается комментировать события по биографии Жадана и Соловий", но хочет кое-что их попросить.

Так, мужчина сказал, что сразу после выхода клипа он позвонил отцам-василианам и спросил у них, давали ли они разрешение на съемки.

Христина Соловий и Сергей Жадан (youtube.com/@ZhadanDogs)

Ему ответили, что действительно с просьбой снять клип в храме к ним обращались, отметив, что он будет о любви. Поэтому отцы согласились.

"Я не буду комментировать события из биографии известного и уважаемого мной писателя и также действительно уважаемой Христины Соловий, нашей землячки. Но я должен, как синкел монашества, обратиться к общественности и к самим исполнителям с определенными просьбами. Очевидно, что они (отцы-василиане) - прим.ред.) не контролировали весь процесс, потому что они не являются экспертами по этим вопросам. Вот когда вышел клип, они поняли, о чем идет речь. У меня есть просьба к авторам клипа все же понять, что мораль, которую вы несли из-за исполнения этого клипа, противоречит христианской морали. И если вы имеете другие убеждения, вы имеете на них полное право, но, по-моему, использовать храм божий в таких двусмысленных целях и тем самым показывая молодежи двусмысленную мораль, не подобает", - сказал отец.