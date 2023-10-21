RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Святой отец обратился к Соловий и Жадану после их клипа в храме: "Поддержка ЛГБТ-идеологии противоречит морали"

Христина Соловий (фото:instagram.com/soloviyka)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица Христина Соловий выпустила вместе с группой "Жадан и Собаки" новую песню, клип на которую был снят в Церкви святого Андрея Первозванного во Львове. Теперь местный приход УГКЦ призывает его удалить. В частности, один из ее представителей, который даже записал видеообращение к артистам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу отца Юрия.

Святой отец призвал удалить клип

Судя по 8-минутному видеообращению, которое записал отец Юрий, церковь не хочет быть причастной к "пропаганде ЛГБТ", которая, по его словам, четко показана в клипе.

Фото из клипа Соловий и Жадана (фото: youtube.com/@ZhadanDogs)

"На фоне этой песни есть две девушки, которые между собой присматриваются и в определенный момент целуются. И это, очевидно, такой намек на то, что любовь разносторонняя. То есть это такая прямая символическая поддержка ЛГБТ-идеологии, то есть показанная "любовь" двоих девушек, и то любовь, которая является лесбийской. И на том фоне также показывается любовь между мужчиной и женщиной, которая прорастает в этом мире, который несовершенен, но она все же прорастает, и любовь между мужчиной и женщиной олицетворяют именно Жадан и Христина Соловий", - сказал отец.

Он также добавил, что не собирается комментировать события по биографии Жадана и Соловий", но хочет кое-что их попросить.

Так, мужчина сказал, что сразу после выхода клипа он позвонил отцам-василианам и спросил у них, давали ли они разрешение на съемки.

Христина Соловий и Сергей Жадан (youtube.com/@ZhadanDogs)

Ему ответили, что действительно с просьбой снять клип в храме к ним обращались, отметив, что он будет о любви. Поэтому отцы согласились.

"Я не буду комментировать события из биографии известного и уважаемого мной писателя и также действительно уважаемой Христины Соловий, нашей землячки. Но я должен, как синкел монашества, обратиться к общественности и к самим исполнителям с определенными просьбами. Очевидно, что они (отцы-василиане) - прим.ред.) не контролировали весь процесс, потому что они не являются экспертами по этим вопросам. Вот когда вышел клип, они поняли, о чем идет речь. У меня есть просьба к авторам клипа все же понять, что мораль, которую вы несли из-за исполнения этого клипа, противоречит христианской морали. И если вы имеете другие убеждения, вы имеете на них полное право, но, по-моему, использовать храм божий в таких двусмысленных целях и тем самым показывая молодежи двусмысленную мораль, не подобает", - сказал отец.

 

Ранее мы рассказывали, что во Львове вручили повестку экс-прокурору Ильницкому, отгулявшему элитную свадьбу.

Также мы писали, что участник Евровидения из Финляндии оправдался за свой конфуз с украинским флагом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Христина СоловийСергей Жаданзвезды шоу-бизнеса