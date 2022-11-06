Не устраивайте танцы с бубнами: как общаться с родными, которые вернулись из самого ада

Говорить с родными, которые вернулись с передовой или выбрались из оккупации, бывает очень сложно. И в таком общении есть важные нюансы. Не стоит говорить близким, что вы понимаете, что они пережили.

Как правильно поддерживать и общаться с людьми, которые вернулись с передовой, рассказала психолог Татьяна Водянина для Армия FM.

По словам специалиста, ощущения и чувства на войне настолько сильные и энергетически масштабные, что они могут как будто зачеркнуть наше привычное и комфортное прошлое. На каком-то этапе для определенных людей война начинает казаться большей чем жизнь, хотя объективно это не так.

Этот этап нужно пережить, это мгновение уважать, быть внимательными и прислушиваться к интуиции в общении с родным человеком, который вернулся с передовой.

"Бойцы из ада на фронте, возвращаясь домой, вынуждены переживать ад в душе, поэтому мы должны встречать наших родных с любовью и пониманием. Нужно говорить о своих чувствах не обесценивая того, что близкий человек привез с собой", - объясняет психолог.

Она отмечает, что самое главное - избегать обвинений. Очень важно переживание за близких не превратить во что-то негативное. Когда мы встречаем близкого человека с агрессией - мы продолжаем войну, но уже в семейном пространстве.

"Не побывав в таких же обстоятельствах, нельзя понять другого человека. Поэтому говорим: "Я хочу тебя услышать. Расскажи мне, если ты хочешь это рассказать. Мне это важно". Нужно говорить о своей любви к партнеру, а не жалеть его", - подчеркивает эксперт.

Она утверждает, что мы можем минимизировать триггерные ситуации, но сделать так, чтобы их не было совсем, невозможно. Важно помнить, что домой возвращается, например, классный и любимый человек, а не больной, вокруг которого нужно устраивать танцы с бубнами.

"Длительность адаптации очень субъективна. Бывает, что человек, который вернулся с войны, внешне ведет себя так, как будто ничего и не было. Бывает, что человек как будто "деревенеет", не демонстрируя эмоций. Эти состояния могут продолжаться день, месяц, а для некоторых - и всю жизнь. Поэтому с этим нужно профессионально работать", - говорит Водянина.

Она подчеркивает, что в этой работе самыми важными является партнерство, разноплановость усилий, беспрерывность, индивидуальность, интуитивность. Встречая близкого человека, нужно стремиться сделать возвращение комфортным. Например, приготовить любимое блюдо, чаще улыбаться и главное - любить.