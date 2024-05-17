Лунный посевной календарь на июнь 2024 года: что и когда нужно сажать на огороде
Лунный календарь для работы на огородах и садах используется уже много веков. Есть определенные культуры, которые нужно сажать и возделывать только во время роста Луны, а есть те, которые только на ниспадающую. А дни Полнолуния или Новолуния - часто под запретом для таких работ.
Что и когда можно будет сажать в огороде в июне 2024 года, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Місячну країну".
Фазы Луны
Новолуние - не лучшее время для работы в саду и на огороде. Не стоит в такие дни сажать или пересаживать. И это не один день, а три - еще день до, и день после. Если очень хочется сделать что-нибудь полезное, то можно делать обрезку растений, бороться с вредителями и умеренно поливать.
Полнолуние - нельзя сажать и пересаживать растения и это также длится три дня. Но можно бороться с вредителями и болезнями, прореживать густые всходы, полоты сорняки, окучивать или собирать семена.
Растущая Луна - Луна растет и влечет за собой энергию и соки растений. Поэтому это время считается лучшим для работы в огороде и для растений, плоды которых вызревают над землей. Это в основном цветы, травы, зелень, определенные овощи, фрукты. Можно сажать, пересаживать и прививать.
Убывающая Луна - соки и энергия устремляются вниз, к корням. Поэтому в это время следует заниматься растениями, которые созревают под землей – корнеплодами и луковичными. Можно сеять бобовые и луковичные, сажать корнеплоды. Еще в такие дни можно производить прополку сорняков, полив, подпитывать растения, обрезать ветки и собирать урожай.
Благоприятные дни для посадки в июне
Удачные дни: 3, 4, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27 июня.
Овощи и зелень
Картофель, морковь, свекла - 3, 4, 23 июня
Лук репчатый - 3, 4, 15, 16, 23 июня
Чеснок - 3, 4, 15, 16, 23 июня
Помидоры - 8, 9, 15-21, 23 июня
Огурцы - 3, 4, 8, 9, 17-19, 23 июня
Перец, баклажаны - 8, 9, 10-12, 17-21 июня
Брокколи, цветная капуста - 8, 9, 15, 16 июня
Кабачки, патиссоны, тыква - 8, 9, 17-19 июня
Кукуруза - 15, 16, 20, 21 июня
Подсолнечник - 10, 11, 15, 16, 20, 21 июня
Укроп, петрушка, кинза - 8, 9, 15-19 июня
Шпинат - 1, 2, 28-30 июня
Салаты - 1, 2, 8, 9, 15-19, 28-30 июня
Базилик, душица, розмарин и другие травы - 1-4, 8, 9, 12-16, 23 июня
Фрукты
Земляника и клубника - 3, 4, 8, 9, 17-19 июня
Яблоня - 3, 4, 20, 21, 23 июня
Груша, айва - 3, 4, 15, 16, 23 июня
Абрикос, вишня, слива, персик - 3, 4, 15, 16, 20, 21, 23 июня
Черешня - 3, 4, 10, 11 июня
Смородина - 3, 4, 8-11, 17-19, 23, 26, 27 июня
Малина - 3, 4, 8, 9, 17-19, 30 июня
Виноград - 3, 4, 8, 9, 15-21, 26, 27 июня
Декоративные растения
Однолетники - 3, 4, 8, 9, 12-16, 23 июня
Луковичные и клубневые - 3, 4, 12-14, 17-19, 26, 27 июня
Травянистые многолетники - 8, 9, 12-16 июня
Хвойные - 6, 12-14 июня
Кустарники и деревья - 3, 4, 8-14, 20, 21 июня
Неблагоприятные дни в июне
Не стоит заниматься огородом: 5, 6, 7, 22, 24 и 25 июня.
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