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Окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів (відео)

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Харківська область, Четвер 31 березня 2022 13:37
Окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів (відео) Колаж РБК-Україна: Під Харковом окупанти "звільнили" корів
Автор: Світлана Мащенко

Російські окупанти "звільнили" в Харківській області корів. Чи то від "бандерівців", чи то "нацистів", чи то "наркоманів" - незрозуміло. Зрозуміло лише те, що бідолашні тварини тепер блукають розбомбленою фермою.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Харьков 1654.

"Місцевий "колгосп" Харківської області довгі роки був під гнітом "летючих ескадронів смерті з націоналістів", але російська армія "звільнила" корів! Тепер вони вільні!" - підписані кадри.

На відео можна побачити розбомблене вщент фермерське господарство. А з півдесятка тварин бродять по голій землі без води, їжі, страждають від повного вимені, яке нікому видоїти.

Цікаво, корови теж ховали в підземеллях боєприпаси, танки, а може це була біолабораторія?

Раніше ми писали, що в Херсонській області бджоли напали на окупантів і покусали їх. Троє померло, а понад два десятки опинилися в лікарні.

Також ми писали, що з'явилося відео, на якому авто їдуть через загорожу з протитанкових мін під Києвом.

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