Окупанти прийшли під Харків і "звільнили" там корів (відео)
Російські окупанти "звільнили" в Харківській області корів. Чи то від "бандерівців", чи то "нацистів", чи то "наркоманів" - незрозуміло. Зрозуміло лише те, що бідолашні тварини тепер блукають розбомбленою фермою.
Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Харьков 1654.
"Місцевий "колгосп" Харківської області довгі роки був під гнітом "летючих ескадронів смерті з націоналістів", але російська армія "звільнила" корів! Тепер вони вільні!" - підписані кадри.
На відео можна побачити розбомблене вщент фермерське господарство. А з півдесятка тварин бродять по голій землі без води, їжі, страждають від повного вимені, яке нікому видоїти.
Цікаво, корови теж ховали в підземеллях боєприпаси, танки, а може це була біолабораторія?
Раніше ми писали, що в Херсонській області бджоли напали на окупантів і покусали їх. Троє померло, а понад два десятки опинилися в лікарні.
Також ми писали, що з'явилося відео, на якому авто їдуть через загорожу з протитанкових мін під Києвом.
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