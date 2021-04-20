На початку травня на українців чекають довгі вихідні: скільки будемо відпочивати на Великдень

На початку травня для працівників з п'ятиденним робочим тижнем в Україні буде чотири вихідних дні поспіль . Неробочими будуть субота - вівторок, з 1 по 4 травня.

Це передбачено статтею 73 Кодексу законів про працю, якої встановлені святкові і неробочі дні .

У суботу, 1 травня, в Україні відзначається День праці, а Великдень цього року святкується 2 травня.

Відповідно до частини третьої статті 67 КЗпП у випадку, коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого.

Тому за графіком п'ятиденного робочого тижня з вихідними днями у суботу та неділю у 2021 році вихідні дні у суботу та неділю 1 і 2 травня переносяться на понеділок і вівторок, 3 і 4 травня