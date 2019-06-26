Священик з донькою загинув під Києвом: нові деталі страшної трагедії (відео)

Священик з донькою потонув під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Священослужитель кинувся на порятунок своєї дитини

Священик і його маленька донечка потонули в кар'єрі в селі Щербаки, що поблизу Білої Церкви на Київщині. Нещодавно з'явилися нові деталі страшної трагедії, повідомляє ТСН.

Так, стало відомо, що 58-річний протоієрей Богдан разом з чотирирічною дочкою Анісією хотіли скупатися у водоймищі. Вони шукали більш пологий спуск, однак дитина зірвалася з крутої скелі у воду, а батько кинувся їй на порятунок і теж загинув.

26 червня мешканці трьох сіл зібралися біля церкви в Яблунівці (саме тут він служив протягом останніх трьох років), щоб провели в останню путь священнослужителя.

Священик з донькою потонув під Києвом (фото: kv.npu.gov.ua)

Без тата лишилося шестеро дітей, саме вони несли труну зі своєю маленькою сестричкою.

Сільський голова Яблунівки говорить, що люди дуже полюбили свого священика, який своїми руками ремонтував і добудовував храм.

Нагадаємо, священик поїхав до кар'єру на авто, щоб забрати свого старшого сина, який відпочивав на березі разом з друзями. Поки хлопці складали намет, протоієрей Богдан вирішив прогулятися узбережжям разом з донечкою і скупатися.

Згодом син, занепокоєний довгою відсутністю батька і сестрички, кинувся на їх пошуки і помітив їх тіла у воді неподалік від берега. Він перший дістав своїх рідних з води і намагався реанімувати. Однак було занадто пізно.

Поховали отця Богдана і його доньку Анісію у Почаєві на Тернопільщині.

Священик з донькою потонув під Києвом (відео: YouTube/ТСН)

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