Виховали монстра: спливли жахливі деталі про дитинство вбивці Даші Лук'яненко

Вбивство Дар'ї Лук'яненко - батько Тарасова регулярно бив синів (колаж: РБК-Україна)

Микола Тарасов ріс із агресивним і раніше судимим батьком

Дар'я Лук'янеко була знайдена мертвою у вигрібній ямі домогосподарства сім'ї Тарасових 19 червня. Після безрезультатних пошуків волонтерами, нацгвардійцями, правоохоронцями, рятувальниками і кінологами, які перерили кожен клаптик землі в Іванівці Одеської області, виявилося, що 11-річна дівчинка загинула ще в день зникнення, 13 червня, від рук 22-річного Миколи Тарасова.

У процесі розслідування було опитано тисячі жителів смт Іванівка, які розповіли багато шокуючих фактів про сім'ю, в якій виховувався майбутній душогуб.

Батько Миколи Геннадій Тарасов тримав синів - молодшого Миколу і старшого Олександра в їжакових рукавицях - він регулярно бив хлопців, коли ті були підлітками. Іванівці кажуть, що "ці хлопці розлючені з самого юнацтва і здатні на всяке".

Вчителі братів Тарасових також розповідають про суворість глави сімейства. При цьому відзначають, що Микола вчився добре і виявляв непогані математичні здібності.

Микола Тарасов в суді (фото: facebook.com)

Наскільки відомо, після школи він продовжив навчання в одеському коледжі, працював деякий час у місті. Потім щось сталося, він кинув роботу, повернувся додому і на два роки закрився у своїй кімнаті, де проводив час за переглядом серіалів і комп'ютерними іграми. Він навіть міг підпирати двері стільцем, коли не хотів ні з ким спілкуватися.

Марія Тарасова, мати Миколи, розповідає, що навіть зраділа, коли Коля оживився, почав виходити на вулицю і допомагати в пошуках зниклої Даші. Але тоді вона ще не знала гіркої правди. Після того, як син зізнався у вбивстві, вона відмовилася від нього і просила вибачення у людей за те, що "виростила монстра".

Крім того, раніше з'ясувалося, що Геннадій Тарасов раніше був судимий за спробу зґвалтування і відсидів п'ять років у колонії.Через що родині Тарасових довелося втікати з рідного села в Миколаївській області п'ятнадцять років тому. Тепер же через загрози самосуду Тарасовим швидше за все доведеться покинути Іванівку, в якій вони щільно осіли і відкрили власний бізнес.

До того ж в день, коли виявили тіло 11-річної дитини в його дворі, Геннадій Тарасов спокійно торгував у своєму контейнері на місцевому ринку. І ще обурювався, що поліцейські під час обшуків "потоптали картоплю", "розгромили будинок і завдали страшенних збитків".

Даша Лук'яненко (фото: facebook.com)

Зазначимо, що Микола Тарасов повністю визнав свою провину на суді. Йому обрали запобіжний захід - 60 діб у СІЗО без можливості внесення застави. Крім того підозрюваний стверджує, що члени сім'ї не причетні до приховування злочину.

За словами Тарасова, він сам ховав тіло і змивав кров, якої було чимало, оскільки дівчинка померла від крововтрати. Вбивця душив і колов дівчинку ножем - він пошкодив їй сонну артерію. Тим не менш нещодавно стали спливати несподівані припущення - одне з них: Тарасов спершу ховав тіло дитини в морозильній камері, а вже потім скинув у вигрібну яму.

21 червня з Дашею Лук'яненко попрощалися в рідній Іванівці, де жила, вчилася, займалася танцями прекрасна і улюблена всіма дівчинка.