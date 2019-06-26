Священник с дочерью погиб под Киевом: новые детали страшной трагедии (видео)

Священник с дочерью утонул под Киевом (коллаж: РБК-Украина)

Священнослужитель бросился на спасение своего ребенка

Священник и его маленькая дочь утонули в карьере в селе Щербаки, что близ Белой Церкви на Киевщине. Недавно появились новые детали страшной трагедии, сообщает ТСН.

Так, стало известно, что 58-летний протоиерей Богдан вместе с четырехлетней дочерью Анисией хотели искупаться в водоеме. Они искали более пологий спуск, однако ребенок сорвался с крутой скалы в воду, а отец кинулся ей на помощь и тоже погиб.

26 июня жители трех сел собрались возле церкви в Яблоновке (именно здесь он служил в течение последних трех лет), чтобы провели в последний путь священнослужителя.

Священник с дочерью утонул под Киевом (фото: kv.npu.gov.ua)

Без отца осталось шестеро детей, именно они несли гроб со своей маленькой сестренкой.

Сельский председатель Яблоневки говорит, что люди очень полюбили своего священника, который своими руками ремонтировал и достраивал храм.

Напомним, священник поехал к карьеру на авто, чтобы забрать своего старшего сына, который отдыхал на берегу вместе с друзьями. Пока парни складывали палатку, протоиерей Богдан решил прогуляться по побережью вместе с дочкой и искупаться.

Впоследствии сын, обеспокоенный долгим отсутствием отца и сестренки, бросился на их поиски и заметил их тела в воде недалеко от берега. Он первый достал своих родных из воды и пытался реанимировать. Однако было слишком поздно.

Похоронили отца Богдана и его дочку Анисию в Почаеве на Тернопольщине.

Священник с дочерью утонул под Киевом (видео: YouTube/ТСН)

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