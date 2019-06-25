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Горе-мати залишила дітей без нагляду: поліцейський врятував немовля від смерті

STYLERПодії    25.06.2019 - 15:29
Горе-мати залишила дітей без нагляду: поліцейський врятував немовля від смерті
Поліцейський врятував дитину під Кропивницьким (колаж: РБК-Україна)

Крики дітей почули сусіди і викликали правоохоронців

Поліцейський врятував однорічного малюка від вірної загибелі в Олександрійському районі Кіровоградської області. Дитя заплуталося в мотузці, якою була прив'язана іграшка до ліжечка, і ледь не задихнулося. Про це повідомляє прес-служба області.

Зокрема, у повідомленні йдеться, що до правоохоронців звернулися місцеві жителі з повідомленням, що в одному з будинків чутно крики дітей. 

Патрульна поліція виявила двох малюків віком близько два і три роки - вони були на подвір'ї. А з дому долунав крик немовляти. 

Коли правоохоронець зайшов в будинок, то побачив, що дитина заплутался в мотузці, якою до ліжка була прив'язана іграшка. Мотузка була на шиї немовляти і вже почала затягуватися.

Поліцейський швидко розплутав мотузку і викликав медиків. Усіх дітей забрали на огляд до дитячої лікарні.

Горе-мати залишила дітей без нагляду: поліцейський врятував немовля від смерті

Поліцейський врятував дитину під Кропивницьким (фото: pixabay.com)

Зазначається, що в будинку і подвір'ї окрім дітей більше нікого не було. До того ж умови проживання малечі шокували навіть бувалих поліцейських. На місце була викликана служба у справах дітей.

Стосовно 32-річної горе-матері працівниками поліції складено адміністративні матеріали, а також підготовлено подання до міської ради щодо вилучення дітей із родини.

Раніше ми писали про те, що 6-річного хлопчика, який зник ще 1 лютого в Житомирській області, знайшли мертвим. Родичі підозрювали в зникненні вітчима хлопчика.

Також повідомлялося, що 9-річний Захар Черевко, тіло якого виявили на озері Вирлиця, був убитий братом його вітчима, який заманив хлопчика під приводом скупатися. Він завдав йому 30 ножових поранень, потім добив молотком, прив'язав до ніг камінь і викинув у воду.

Нагадаємо, у Миколаєві зловмисник, який раніше був судимий за крадіжки, зґвалтував дівчину і тут же був спійманий небайдужими перехожими. 

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