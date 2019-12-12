Своїх не кидаємо: вболівальники потужно підтримали Марківа на матчі Шахтар - Аталанта (фото)

Українські вболівальники на футбольному матчі Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Аталанта" підтримали заарештованого і засудженого в Італії нацгвардійця і ветерана АТО Віталія Марківа. Фани розгорнули на центральній трибуні величезний банер "L Italia, libera Vitaliy! #FreeMarkiv" - "Італія, звільни Віталія Марківа". Про це передав відомий журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Також в мережі опубліковані відповідні фото.

Сама гра відбулася на центральній трибуні стадіону ОСК "Металіст" у Харкові і завершилася з рахунком 0:3 на користь гостей.

"Своїх не кидаємо!.. Свобода Марківу - це вимога справедливості, і вимога покінчити з ганебним впливом російських спецслужб в італійській судової влади. Україна ніколи не відмовиться від боротьби за свободу Віталія! Спасибі величезне всім, хто зробив і розгорнув плакат на стадіоні!" - написав він.

На матчі Шахтар - Атланта вболівальники підтримали Віталія Марківа (Фото: facebook.com/butusov.yuriy)

Нагадаємо, громадянина України та Італії колишнього військовослужбовця Національної гвардії і ветерана АТО Віталія Марківа суд італійського міста Павія засудив до 24 років позбавлення волі. Його звинувачували в причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі на Донбасі під Слов'янськом у 2014 році.

Україна вже подала апеляцію на рішення італійського суду, яке вважає несправедливим і прийнятим з порушенням основних правових принципів. Зараз Віталій міститься в міланській виправної колонії "Опера", де відбувають покарання особи, які скоїли особливо тяжкі злочини.

Користувачі мережі в цілому схвально відгукнулася про ініціативу футбольних вболівальників, проте в коментарях присутній і певний скепсис і звучать пропозиції про подання апеляції на судовий вердикт як більш дієвий крок для захисту Марківа .

Респект!

Молодці!

Свободу Марківу, треба боротися!

Причому тут футбол? Якщо когось несправедливо засудили, треба наймати адвокатів та подавати апеляцію, а не стояти з гаслами на футболі. А то таке враження, що насправді приїхали на футбол, але щоб виглядати політично активними, вирішили помітингувати. Італійцям від цього ані холодно ані жарко. І реакції з боку італійського уряду теж не буде.

Скрін коментарів: facebook.com/butusov.yuriy