Радиодиктант национального единства 2024: кто из знаменитостей присоединился к флешмобу

Многие украинские знаменитости в этом году присоединились к радиодиктанту национального единства , который прошел 25 ноября в 11:00. В частности, приняли участие актриса Наталья Сумская, а также фронтвумен группы Go_A Екатерина Павленко.

Кто еще из культурных деятелей присоединился к написанию радиодиктанта в 2024 году - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Константин Грубич

Телеведущий Константин Грубич традиционно присоединился к флешмобу вместе с дочерью Владиславой.

"Уже традиционно вместе с папой пишем радиодиктант", - написала Влада в своих соцсетях.

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Наталья Сумская

Наталья Сумская тоже была замечена во время написания радиодиктанта.

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Екатерина Павленко

Накануне группы Go_A Екатерина Павленко записала видеообращение и призвала украинцев присоединяться.

Ирэна Карпа

Писательница Ирэна Карпа тоже накануне рассказала, почему стоит всем вместе написать диктант: "Язык - это то, что нас объединяет, в каком уголке мира мы бы сейчас ни были, богаты или бедны, грустны или веселы. Язык всегда остается этим секретным кодом, мощным оружием и ДНК, объединяющей украинскую нацию".

Монро

Блогерша также присоединилась и поинтересовалась у фолловеров, пишут ли они диктант единства.

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Юла

А вот жена ведущего Анатолия Анатолича Юла приняла участие во флешмобе с дочерью Лолитой.

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