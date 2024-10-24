На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленности

Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) недавно обнародовал в сети романтическое фото, которое привело к слухам о его возможной женитьбе. Теперь, на фоне этой ситуации, артист сделал новое заявление.

Личная жизнь Melovin

Певец решил раскрыть некоторые подробности своих дел сердечных. Он отметил, что действительно сделал предложение, но не романтического характера, а творческого.

Константин предложил одной из известных исполнительниц записать общую песню, и она ответила согласием. Однако имя своей звездной коллеги он пока не раскрывает.

"Очень много разговоров и еще больше теорий о крайней записи. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым интересом. И да, многие угадали - она сказала "да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она - девушка, в которую я был влюблен долгое время в детстве! И я по-настоящему састлив", - написал Константин.

кадры из соцсетей артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Ранее Бочаров, как известно, публиковал общие кадры с артисткой, но ее лицо не было на них видно.

кадры из соцсетей артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Поэтому коллегам и поклонникам в комментариях под соответствующим постом приходится только угадывать, с кем Melovin он мог записать свою новую композицию. Многие из них высказали мнение о том, что, вероятно, это может быть Тина Кароль.

Напомним, Melovin - 27-летний украинский певец, победитель шестого сезона шоу "Х-фактор" и второго сезона "Маска". Он представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" и занял 17 место.

Что касается его личной жизни, в июле 2021 года во время фестиваля Atlas Weekend артист сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. Ранее он также делился, что пережил предательство близкого человека и рассказывал о своих неудачных свиданиях после расставания.

Певец Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)