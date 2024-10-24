ua en ru
Чт, 24 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленности

Четверг 24 октября 2024 18:05
UA EN RU
На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленности Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Любовь Блажко

Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) недавно обнародовал в сети романтическое фото, которое привело к слухам о его возможной женитьбе. Теперь, на фоне этой ситуации, артист сделал новое заявление.

Что сообщил музыкант, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram.

Личная жизнь Melovin

Певец решил раскрыть некоторые подробности своих дел сердечных. Он отметил, что действительно сделал предложение, но не романтического характера, а творческого.

Константин предложил одной из известных исполнительниц записать общую песню, и она ответила согласием. Однако имя своей звездной коллеги он пока не раскрывает.

"Очень много разговоров и еще больше теорий о крайней записи. Я радуюсь, что люди подходят к этому со здоровым интересом. И да, многие угадали - она сказала "да" дуэту. Но для меня это больше, чем песня! Это воплощение детской мечты! Она - девушка, в которую я был влюблен долгое время в детстве! И я по-настоящему састлив", - написал Константин.

На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленностиНа фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленностикадры из соцсетей артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Ранее Бочаров, как известно, публиковал общие кадры с артисткой, но ее лицо не было на них видно.

На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленностиНа фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленностикадры из соцсетей артиста (фото: instagram.com/melovin_official)

Поэтому коллегам и поклонникам в комментариях под соответствующим постом приходится только угадывать, с кем Melovin он мог записать свою новую композицию. Многие из них высказали мнение о том, что, вероятно, это может быть Тина Кароль.

Напомним, Melovin - 27-летний украинский певец, победитель шестого сезона шоу "Х-фактор" и второго сезона "Маска". Он представлял Украину на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder" и занял 17 место.

Что касается его личной жизни, в июле 2021 года во время фестиваля Atlas Weekend артист сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности. Ранее он также делился, что пережил предательство близкого человека и рассказывал о своих неудачных свиданиях после расставания.

На фоне слухов о женитьбе Melovin честно рассказал о своей влюбленностиПевец Melovin (фото: instagram.com/melovin_official)

Недавно Melovin "послал" фанатку на концерте и объяснил, зачем это сделал.

Кроме того, Melovin высказался о квадроберах и матом пристыдил взрослых.

Читайте РБК-Украина в Google News
MELOVIN Звезды шоу-бизнеса
NEWS
Замена Су-24? Эксперт назвал основную цель передачи Украине Mirage 2000-5F
Замена Су-24? Эксперт назвал основную цель передачи Украине Mirage 2000-5F