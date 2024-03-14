Мировой бестселлер "Дюна" впервые можно слушать на украинском: как это сделать

Что известно об аудиверсии бестселлера и где ее слушать

Аудиокнига дает возможность вспомнить всю историю и узнать, чем закончится эпопея. Аудиопродукт состоит из трех частей, каждая из которых вошла в основу сюжета экранизации режиссера Дэнни Вильнева.

Сюжет произведения разворачивается в галактике, где политические и религиозные интриги переплетаются с борьбой за контроль над планетой, на которой находится ценный ресурс - пряности.

Аудиокнигу для MEGOGO AUDIO озвучил актер закадрового озвучивания и дублирования Матвей Николаев, известный ролями в дубляже фильмов "Флэш" (роль Генерала Зода), "Аватар: Путь воды" (роль Гарвина) и "Никита Кожемяка" (роль тролля) .

Продолжительность аудиокниги - более 27 часов. Над кастингом, звукозаписью и постпродакшном команда работала 5 недель.

Кадр из фильма "Дюна"

"Работа сейчас имеет свои нюансы и трудности. Воздушные тревоги, возможные проблемы с электричеством, постоянные тревожные новости и т.д. Иногда бывает сложно отвлечься и погрузиться в работу. Но если книга действительно интересна - как "Дюна", то в какой-то момент тебя настолько затягивает сюжет" , что начинаешь забывать все, что вне страниц. Тогда ты полностью отдаешься работе и погружаешься в вымышленный мир героев", - поделился Николаев.

Добавим, что на украинский "Дюну" перевели Анатолий Питик и Екатерина Грицайчук.

Обложкой аудиокниги стал постер из второй части фильма, права на использование которого получили у студий Legendary and Warner Bros. Ent.

Аудиокнига доступна в разделе "Аудио" приложения MEGOGO по этой ссылке.

Как выглядит аудиокнига "Дюна"