Фэшн-инфлюэнсерша Леони Ганне показала интересные образы ко Дню всех влюбленных (фото, видео)

Леони Ганне - популярная фэшн-блогерша, имеющая миллионную аудиторию, накануне Дня всех влюбленных, решила показать, какие образы можно одеть для романтического вечера.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль инфлюэнсерши.

Леони Ганне показала образы ко Дню Святого Валентина

В День всех влюбленных каждая женщина желает выглядеть особенно, но ради этого стоит постараться, выбрать образ, сделать красивый макияж, маникюр и находиться в романтическом настроении.

Для девушки, День Святого Валентина - это как праздник, когда ее мужчина искренне и романтично демонстрирует свои чувства, дарит цветы, подарки, делает сюрпризы и может вполне организовать праздник.

То есть, организация чаще всего лежит на мужчине, а вот от женщины нужна красота и настроение. А наше настроение создает наш внешний вид. Фешн-инфлюенсер Леони Ганне решила показать, какие образы могут быть уместны в романтический вечер.

Анне в своем видео примеряла 5 нарядов, способных покорить любого мужчину, все эти образы состоят из красивых платьев.

Первое платье Леони достаточно простое, но яркое, оно имеет серый цвет и все покрыто блестками. Этот легкий образ дополнила девушка черными перчатками и красной сумкой в виде сердца.

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Второй образ блоггера более романтичный и нежный - это длинное белое платье с бантом, дополненное белой сумкой и массивными серьгами.

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Нежно-розовое платье с перьями стало третьим в домашнем показе Леони ко Дню всех влюбленных. Этот образ она дополнила массивными серьгами в виде сердца, роскошными туфлями на каблуках, блестящими и красной помадой.

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Четвертый образ Ганне - это длинное платье шоколадного цвета, покрытое пайетками и держащееся на тоненьких бретелях. Это платье сопровождают черные перчатки, черная сумка и бордовые босоножки с перьями.

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И последним образом инфлюэнсерши стало короткое красное платье со смелыми вырезами и розами, дополненное черной сумкой в виде сердца.

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Все эти образы достаточно откровенны и интересны и подходят к празднованию в ресторане или дома.