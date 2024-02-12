"Дедпул и Росомаха": в Marvel заинтриговали трейлером фильма с Рейнольдсом и Джекманом

Появился украинский тизер-трейлер нового фильма Marvel. Уже летом на экраны выйдет продолжение Дедпула и теперь к главному персонажу присоединится еще и Росомаха.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал Kinomania Film Distribution.

О чем будет новый "Дедпул"

"Каждый заслуживает счастливого конца", - такой слоган получил новый супергеройский экшн.

В фильме продюсера Шона Леви снялся, конечно же, Дедпул Райан Рейнольдс. Но фанов ждет сюрприз - в сюжетную линию ворвется персонаж из другой супергеройской истории - легендарный Росомаха, которого неизменно играет Гью Джекман. Также в фильме снялись Морена Баккарин, Дженнифер Гарнер, Брианна Гильдебранд, Шиоли Куцуна, Роб Делани, Тони Мак-Карти и другие.

Сюжет нового "Дедпула" расскажет о новом этапе в жизни главного героя. Конечно же, ему снова придется бороться за существование и против злых персонажей.

Кадр из нового фильма "Дедпул и Росомаха" (скриншот)

Фильм выйдет на экраны летом этого года. Премьера запланирована на 25 июля.

"Дедпул и Росомаха" - украинский трейлер

Как реагирует сеть

Трейлер нового фильма от Marvel заинтриговал и поразил пользователей. В комментариях они пишут: