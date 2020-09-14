Лідерки українського тенісу погіршили позиції в рейтингу WTA після US Open

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Лідери українського жіночого тенісу Еліна Світоліна і Даяна Ястремська погіршили свої позиції в рейтингу WTA за підсумками US Open (Відкритого чемпіонату США). Найсильніша тенісистка України опустилася на одну сходинку, а друга ракетка України втратила відразу чотири позиції.

Оновлений рейтинг опублікований на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Світоліна, яка відмовилася від участі в турнірі, покинула топ-5 списку і посідає тепер 6 місце рейтингу WTA. Її випередила Наомі Осака, яка стала переможницею US Open-2020. Японка піднялася на шість рядків - з 9 на 3 місце.

Ястремська, взявши участь в турнірах у США, показала результат гірше, ніж минулого року, тому не заробила очки в рейтинг і опустилася на 29 позицію.

Водночас Марта Костюк, яка прийшла найдалі з українок на Відкритому чемпіонаті США, піднімається вгору відразу на 18 місць і розташовується на 119 сходинці. Вона дійшла до третього кола US Open, де програла Наомі Осаці - чемпіонці турніру.

Нагадаємо, у нинішньому 2020 року рекордна кількість українських тенісисток стартувала на US Open. Відразу сім представниць нашої країни потрапили в основну сітку турніру в одиночному розряді.