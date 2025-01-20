Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Элина Свитолина в третий раз вышла в 1/4 финала Australian Open-2025 , победив "нейтральную" россиянку Веронику Кудерметову в двух сетах (6:4, 6:1). Украинка традиционно отказалась делать совместное фото и пожимать руку россиянке. И этот поступок снова заинтересовал иностранных журналистов, которые спросили Элину, когда она наконец пожмет руку спортсменке из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию Свитолиной.

Перед началом поединка украинская теннисистка отказалась от церемонии совместного фотографирования. Обе спортсменки позировали перед камерами отдельно.

Элина Свитолина перед началом матча 1/8 финала Australian Open-2025 (скриншот)

После матча Элина также не подала руку "нейтральной" сопернице.

И хотя большинство украинских спортсменов перестали "ручкаться" с россиянами после полномасштабного вторжения на различных соревнованиях, однако это решение почему-то до сих пор вызывает вопросы у иностранных журналистов.

На этот раз представители СМИ спросили Элину, "видит ли она момент, когда сможет пожать руку российской сопернице".

"Честно говоря, учитывая те чувства и ассоциации, которые у меня есть с этой страной, я не могу представить, что это когда-нибудь произойдет! Это очень ужасное чувство, которого я никому не пожелаю испытывать когда-нибудь... Просыпаться и узнавать новости о том, что ваши друзья погибли на фронте, убитые российскими солдатами... Это что-то невероятно тяжелое для моего сердца", - ответила украинка.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/wta)

Отметим, что матч против Кудерметовой стал для Элины девятым против представительницы РФ с момента начала полномасштабного вторжения. Наша спортсменка одержала победу во всех без исключения поединках.

Элина Свитолина (фото: instagram.com/wta)

Добавим, что на камере после победы Свитолина написала "Украинский дух".

Скриншоты

В послематчевом блиц-интервью на корте она отметила, что имела в виду "боевой дух", который "полностью отражает украинский характер".

"Я стараюсь показать его миру и представить свою страну", - сказала она.

"Сейчас для Украины особенно сложное время. Война длится уже почти три года, и каждый украинец ежедневно носит на своих плечах это тяжелое бремя. Для меня важно находить силы побеждать матчи и приносить хоть немного радости, хоть небольшую победу нашим людям. Я чувствую ответственность за это. Сражаться - это, как минимум, то, что я могу сделать для своей страны", - сказала Элина.