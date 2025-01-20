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Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Понедельник 20 января 2025 11:07
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Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео) Элина Свитолина (фото: Getty Images)
Автор: Дмитрий Войналович

Элина Свитолина в третий раз вышла в 1/4 финала Australian Open-2025, победив "нейтральную" россиянку Веронику Кудерметову в двух сетах (6:4, 6:1). Украинка традиционно отказалась делать совместное фото и пожимать руку россиянке. И этот поступок снова заинтересовал иностранных журналистов, которые спросили Элину, когда она наконец пожмет руку спортсменке из РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на послематчевую пресс-конференцию Свитолиной.

Перед началом поединка украинская теннисистка отказалась от церемонии совместного фотографирования. Обе спортсменки позировали перед камерами отдельно.

Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Элина Свитолина перед началом матча 1/8 финала Australian Open-2025 (скриншот)

После матча Элина также не подала руку "нейтральной" сопернице.

И хотя большинство украинских спортсменов перестали "ручкаться" с россиянами после полномасштабного вторжения на различных соревнованиях, однако это решение почему-то до сих пор вызывает вопросы у иностранных журналистов.

На этот раз представители СМИ спросили Элину, "видит ли она момент, когда сможет пожать руку российской сопернице".

"Честно говоря, учитывая те чувства и ассоциации, которые у меня есть с этой страной, я не могу представить, что это когда-нибудь произойдет! Это очень ужасное чувство, которого я никому не пожелаю испытывать когда-нибудь... Просыпаться и узнавать новости о том, что ваши друзья погибли на фронте, убитые российскими солдатами... Это что-то невероятно тяжелое для моего сердца", - ответила украинка.

Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Элина Свитолина (фото: instagram.com/wta)

Отметим, что матч против Кудерметовой стал для Элины девятым против представительницы РФ с момента начала полномасштабного вторжения. Наша спортсменка одержала победу во всех без исключения поединках.

Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Элина Свитолина (фото: instagram.com/wta)

Добавим, что на камере после победы Свитолина написала "Украинский дух".

Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Элина Свитолина сказала, когда пожмет руку российским теннисисткам (видео)

Скриншоты

В послематчевом блиц-интервью на корте она отметила, что имела в виду "боевой дух", который "полностью отражает украинский характер".

"Я стараюсь показать его миру и представить свою страну", - сказала она.

"Сейчас для Украины особенно сложное время. Война длится уже почти три года, и каждый украинец ежедневно носит на своих плечах это тяжелое бремя. Для меня важно находить силы побеждать матчи и приносить хоть немного радости, хоть небольшую победу нашим людям. Я чувствую ответственность за это. Сражаться - это, как минимум, то, что я могу сделать для своей страны", - сказала Элина.

Ранее мы писали, что звезда сборной Украины по футболу отказался переходить во французский гранд из-за россиянина в их составе.

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Теннис Элина Свитолина Australian Open
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