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Светлый маникюр на весну: какой оттенок станет хитом в апреле 2025

Модный маникюр на весну 2025 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Весна - прекрасное время для новых экспериментов со стилем, прической и маникюром, поэтому следует присмотреть новый дизайн нейл-арта в светлом оттенке, например, мятно-зеленом.

РБК-Украина (проект Styler) сделало для вас подборку с весенними дизайнами нейл-арта, которые точно выделят вас из серой толпы.

Мятный маникюр на весну 2025 - это отличный выбор для создания свежего и яркого образа. Этот оттенок, который представляет собой свежий, мягкий и немного холодный зеленовато-голубой цвет, идеально вписывается в весеннюю атмосферу. Он ассоциируется с прохладой, свежестью и натуральной красотой, что делает его особенно популярным в этом сезоне.

Мятный маникюр на длинные ногти (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Однотонный нейл-арт

Просто покройте ногтей мятным лаком - это уже будет выглядеть очень стильно и актуально. Такой маникюр подходит для повседневной носки и легко комбинируется с разными стилями одежды.

Однотонный маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Такой оттенок красиво смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.

Мятный маникюр (фото: instagram.com/nails.by.nikk)

Французский маникюр

В этом варианте ногти покройте нейтральным оттенком (например, бежевым или светлым розовым), а кончики ногтей окрасьте в мятный цвет. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить элегантность, но добавить немного свежести и яркости.

Мятный френч (фото: instagram.com/thehotblend)

Маникюр омбре

Омбре или градиентный маникюр - плавный переход от одного оттенка у другому. Это можно сделать с помощью техники омбре или с использованием губки для градиента.

Стильный маникюр на весну (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Мятный и металлик

Мятный цвет в сочетании с золотыми или серебряными акцентами выглядит очень элегантно. Можно использовать блестки, глиттер или тонкие линии металлика для добавления яркости и изысканности.

Мятный маникюр с золотистыми элементами (фото: instagram.com/amyle.nails)

Мраморный маникюр

Мятный маникюр с мраморным эффектом - это невероятно стильное и утонченное сочетание, которое выглядит очень модно и необычно. Самый популярный и спокойный вариант - это сочетание мятного и белого цветов для создания мраморного эффекта. Легкие белые разводы на мятном фоне, как на настоящем мраморе, создают красивый и нежный маникюр. Это отличный вариант для повседневной носки.

Мраморный маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Разноцветные ногти

Еще один вариант - Маникюр с разноцветными ногтями. Это яркий и модный дизайн, который идеально подойдет для весны. Создайте нейл-арт с основными оттенками, такими как розовый, фиолетовый или оранжевый, и добавьте на одном или двух ногтях мятный цвет в виде акцента. 

Маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/pop_polished)

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Для написания материала были использованы страницы мастеров нейл-арта в Instagram: tiffanyabbigailebeauty, lolo.nailedit, nails.by.nikk, thehotblend, phoebesummernails, heygreatnails, pop_polished.

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