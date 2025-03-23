Светлый маникюр на весну: какой оттенок станет хитом в апреле 2025

Мятный маникюр на весну 2025 - это отличный выбор для создания свежего и яркого образа. Этот оттенок, который представляет собой свежий, мягкий и немного холодный зеленовато-голубой цвет, идеально вписывается в весеннюю атмосферу. Он ассоциируется с прохладой, свежестью и натуральной красотой, что делает его особенно популярным в этом сезоне.



Мятный маникюр на длинные ногти (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Однотонный нейл-арт

Просто покройте ногтей мятным лаком - это уже будет выглядеть очень стильно и актуально. Такой маникюр подходит для повседневной носки и легко комбинируется с разными стилями одежды.



Однотонный маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Такой оттенок красиво смотрится как на коротких, так и на длинных ногтях разной формы.



Мятный маникюр (фото: instagram.com/nails.by.nikk)

Французский маникюр

В этом варианте ногти покройте нейтральным оттенком (например, бежевым или светлым розовым), а кончики ногтей окрасьте в мятный цвет. Это идеальный вариант для тех, кто хочет сохранить элегантность, но добавить немного свежести и яркости.



Мятный френч (фото: instagram.com/thehotblend)

Маникюр омбре

Омбре или градиентный маникюр - плавный переход от одного оттенка у другому. Это можно сделать с помощью техники омбре или с использованием губки для градиента.



Стильный маникюр на весну (фото: instagram.com/phoebesummernails)

Мятный и металлик

Мятный цвет в сочетании с золотыми или серебряными акцентами выглядит очень элегантно. Можно использовать блестки, глиттер или тонкие линии металлика для добавления яркости и изысканности.



Мятный маникюр с золотистыми элементами (фото: instagram.com/amyle.nails)

Мраморный маникюр

Мятный маникюр с мраморным эффектом - это невероятно стильное и утонченное сочетание, которое выглядит очень модно и необычно. Самый популярный и спокойный вариант - это сочетание мятного и белого цветов для создания мраморного эффекта. Легкие белые разводы на мятном фоне, как на настоящем мраморе, создают красивый и нежный маникюр. Это отличный вариант для повседневной носки.



Мраморный маникюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Разноцветные ногти

Еще один вариант - Маникюр с разноцветными ногтями. Это яркий и модный дизайн, который идеально подойдет для весны. Создайте нейл-арт с основными оттенками, такими как розовый, фиолетовый или оранжевый, и добавьте на одном или двух ногтях мятный цвет в виде акцента.



Маникюр на весну 2025 (фото: instagram.com/pop_polished)

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