Світлий манікюр на весну: який відтінок стане хітом у квітні 2025

М'ятний манікюр на весну 2025 - це чудовий вибір для створення свіжого і яскравого образу. Цей відтінок, який являє собою свіжий, м'який і трохи холодний зеленувато-блакитний колір, ідеально вписується у весняну атмосферу. Він асоціюється з прохолодою, свіжістю і натуральною красою, що робить його особливо популярним у цьому сезоні.



М'ятний манікюр на довгі нігті (фото: instagram.com/tiffanyabbigailebeauty)

Однотонний нейл-арт

Просто покрийте нігтів м'ятним лаком - це вже буде виглядати дуже стильно і актуально. Такий манікюр підходить для повсякденного носіння і легко комбінується з різними стилями одягу.



Однотонний манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/lolo.nailedit)

Такий відтінок гарно виглядає як на коротких, так і на довгих нігтях різної форми.



М'ятний манікюр (фото: instagram.com/nails.by.nikk)

Французький манікюр

У цьому варіанті нігті покрийте нейтральним відтінком (наприклад, бежевим або світлим рожевим), а кінчики нігтів пофарбуйте в м'ятний колір. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче зберегти елегантність, але додати трохи свіжості та яскравості.



М'ятний френч (фото: instagram.com/thehotblend)

Манікюр омбре

Омбре або градієнтний манікюр - плавний перехід від одного відтінку до іншого. Це можна зробити за допомогою техніки омбре або з використанням губки для градієнта.



Стильний манікюр на весну (фото: instagram.com/phoebesummernails)

М'ятний і металік

М'ятний колір у поєднанні із золотими або срібними акцентами виглядає дуже елегантно. Можна використовувати блискітки, гліттер або тонкі лінії металіка для додавання яскравості та вишуканості.



М'ятний манікюр із золотистими елементами (фото: instagram.com/amyle.nails)

Мармуровий манікюр

М'ятний манікюр з мармуровим ефектом - це неймовірно стильне і витончене поєднання, яке виглядає дуже модно і незвично. Найпопулярніший і спокійний варіант - це поєднання м'ятного і білого кольорів для створення мармурового ефекту. Легкі білі розводи на м'ятному тлі, як на справжньому мармурі, створюють красивий і ніжний манікюр. Це чудовий варіант для повсякденного носіння.



Мармуровий манікюр (фото: instagram.com/heygreatnails)

Різнобарвні нігті

Ще один варіант - манікюр з різноколірними нігтями. Це яскравий і модний дизайн, який ідеально підійде для весни. Створіть нейл-арт з основними відтінками, такими як рожевий, фіолетовий або помаранчевий, і додайте на одному або двох нігтях м'ятний колір у вигляді акценту.



Манікюр на весну 2025 (фото: instagram.com/pop_polished)

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