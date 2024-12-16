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Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии

Понедельник 16 декабря 2024 12:01
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Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии Фото: Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии (соцсети певицы)
Автор: Александр Мороз

Накануне праздников украинская певица Светлана Лобода провела встречу с премьер-министром Латвии Эвикой Силиной.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на соцсети европейского политика.

По словам премьер-министра, с Лободой они встретились впервые на ее концерте летом. На этот раз встреча состоялась уже в Доме правительства.

"Искреннее единение с украинской певицей Светланой Лободой. Говорили о поддержке Латвией Украины, а также о ее работе по помощи украинцам. И о том, как нам посчастливилось быть в безопасности в Латвии. Спасибо Светлане за встречу и ее вдохновляющую работу", – отметила Эвика Силиня.

Также в соцсетях появилось видео, где политик и певица встречаются на фоне рождественской елки.

Светлана Лобода встретилась с премьер-министром Латвии

Лобода, в свою очередь, прокомментировала публикацию политика словами благодарности.

"Благодарим вас за этот содержательный разговор и за то, что вы поддерживаете нас в эти сложные времена. Единство ведет к невероятным вещам", - отметила Лобода.

Напомним, ранее СМИ писали о впечатлении премьера от встречи с певицей в Юрмале. Тогда премьер подчеркнула необходимость продолжения поддержки Украины.

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Лобода
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