Прем’єр-міністерка Латвії запросила Світлану Лободу до Будинку уряду в Ризі

Напередодні свят українська співачка Світлана Лобода побувала у Будинку уряду Латвії, куди її запросила прем’єр-міністерка Евіка Сіліня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на соцмережі європейської політикині.

За словами прем'єр-міністерки, з Лободою вони зустрілись вперше на її концерті влітку. Цього разу зустріч відбулася вже у канцелярії латвійського уряду.

"Щире єднання з українською співачкою Світланою Лободою. Говорили про підтримку Латвією України, а також про її роботу із допомоги українцям. І про те, як нам пощастило бути у безпеці в Латвії. Дякуємо Світлані за зустріч та її роботу, яка багатьох надихає", - зазначила Евіка Сіліня.

Також у соцмережах з’явилося відео, де політикиня та співачка зустрічаються на тлі різдвяної ялинки.

Лобода, у свою чергу, прокоментувала допис прем’єр-міністерки словами вдячності.

"Дякуємо вам за цю змістовну розмову та за те, що ви підтримуєте нас у ці складні часи. Єдність веде до неймовірних речей", - зазначила Лобода.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про враження прем’єрки від зустрічі зі співачкою у Юрмалі. Тоді прем’єрка наголосила на необхідності продовження підтримки України.