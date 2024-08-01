"Голос Украины имеет особое значение в Латвии": премьер Латвии в Юрмале встретилась с Лободой

После концерта Светланы Лободы в зале "Дзинтари" в Юрмале ее посетила премьер-министр Латвии Эвика Силиня и, под впечатлением от выступления певицы, в очередной раз отметила всестороннюю поддержку украинцев в войне против России.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram премьер-министра Латвии.

"Спасибо, @lobodaofficial, за энергичный концерт в @dzintarukoncertzale. Голос Украины имеет особое значение в Латвии", - подписала Силиня свое сообщение в Instagram в поддержку LOBODA и Украины.

Свое сообщение премьер Латвии сопровождала совместным фото с певицей.

Сама Светлана Лобода также поблагодарила Эвику Силину за непрерывную поддержку Украины.

Недавно, после обстрела россиянами больницы "Охматдет" в Киеве, Эвика Силиня, которая лично заботится о предоставлении убежища в Латвии украинским семьям с детьми, эмоционально отреагировала: "Это злая и трусливая тактика устрашения демократического мира".

Светлана Лобода, напомним, ранее построила семье медсестры из "Охматдета" новый дом вместо разрушенного россиянами в 2022 году в селе Шпитьки под Киевом. Строительство нового дома обошлось в 2 млн гривен.