Легкие были забиты арахисом: во Львове врачи чудом спасли малыша
Во Львовской больнице Охматдет медики спасли жизнь малышу, у которого легкие были забиты кусочками арахиса. Они призвали родителей не давать орехи детям, которым еще не исполнилось 3 года.
Детали рассказали на странице Львовской областной детской клинической больницы Охматдет в Facebook.
Медики сообщили, что малыш, которому нет и 2 лет, поступил в больницу в тяжелом состоянии. У него легкие были заполнены кусочками орехов.
"В Охматдит снова попал маленький пациент, которому всего 1 год и 9 месяцев - с орехами в обоих легких. Ребенок поступил в нашу больницу в чрезвычайно тяжелом состоянии с множественными посторонними телами - кусочки от арахиса, которые попали в оба легких и представляли огромную опасность для жизни ребенка", - сообщили врачи.
Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV
Сейчас малыш находится под наблюдением врачей, и хирурги оказывают всю необходимую помощь. Кусочки арахиса пришлось удалять с помощью эндоскопического способа. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо.
"Просим родителей не давать детям до 3 лет орешки в измельченном виде. Это опасно для их жизни! Лучше их измельчить или же перетереть. Не рискуйте детским здоровьем и жизнью!" - призвали врачи родителей.
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