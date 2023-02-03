ua ru
Пт, 03 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Родители не знали: во Львове мальчик проглотил деталь от конструктора и жил с ней

Новина українською →
Львов, Пятница 03 февраля 2023 10:58
Родители не знали: во Львове мальчик проглотил деталь от конструктора и жил с ней Врачи помогли ребенку, который проглотил деталь конструктора (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Во Львове врачи успешно прооперировали семимесячного ребенка. В частности, мальчик несколько недель жил с деталью от детского конструктора в пищеводе.

Об инциденте сообщили на странице Львовской областной детской больницы Охматдет в Facebook.

На что жаловался ребенок

Семимесячный мальчик Юра из многодетной семьи, он четвертый ребенок. Вероятно, еще перед Новым годом старшие дети складывали конструктор и не заметили, как малыш случайно проглотил одну из деталей.

"Грудное молоко мальчик ел хорошо, проблемы начались, когда мы давали прикорм. Его начало рвать. Врачи диагностировали воспаление правого легкого", - рассказывает мама Юля.

Медики говорят, что 16 января родители обратились в больницу. Тогда мальчику сделали КТ, которое, в частности, показало расширение пространства пищевода и сужение в одном месте.

Однако на КТ не смогли увидеть, что в пищеводе есть посторонний предмет.

Что сделали врачи

Поскольку рвота у ребенка не прекращалась, хирурги решили провести фиброгастроскопию, во время которой обнаружили в пищеводе посторонний предмет. Он уже был в грануляционных наростах, что говорит о том, что находился он там уже около трех недель.

Малышу сразу провели оперативное вмешательство и эндоскопически удалили деталь.

Сегодня ребенок чувствует себя хорошо, все симптомы прошли и мальчик вернулся к привычной жизни.

Родители не знали: во Львове мальчик проглотил деталь от конструктора и жил с ней

Во Львове врачи удалили из пищевода ребенка деталь от конструктора (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Недавно мы сообщали, что украинские врачи уникальным способом спасли ребенку жизнь.

Также мы писали, что во Львове спасли ребенка с гигантской опухолью. Патология занимала половину живота.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов лікарі дитина операция