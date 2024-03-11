"Мир увидел правду". У Зеленского прокомментировали получение Украиной Оскара

Реакция Ермака на украинский Оскар

"Первый Оскар в истории. И насколько же он важен сейчас", - написал глава ОП.

Он напомнил, что документальный фильм "20 дней в Мариуполе" от режиссера и видеографа Мстислава Чернова победил в категории "Лучший полнометражный документальный фильм".

"Мир увидел правду о преступлениях России. Наш фильм разбил вражескую пропаганду. Справедливость всегда побеждает", - подчеркнул Ермак.

Он также выразил благодарность всей команде, работавшей над фильмом за то, что "напомнили всему миру - война продолжается и зло пока еще живет".

"И пока оно живет, Мариуполь может повториться", - подытожил чиновник.

Публикация Ермака (скриншот: t.me/ermaka2022)

Что нужно знать про "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" - документальный фильм украинского военного корреспондента и писателя, видеографа Мстислава Чернова об осаде Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Он был создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.

Премьера ленты состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance, где он попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.

Кроме того, лента получила премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" и номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выиграла премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".

В целом, на январь 2024 года фильм получил более 20 наград и 40 номинаций и стал самым кассовым украинским документальным фильмом.