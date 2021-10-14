ru ua
Чт, 14 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Свинина і яловичина стануть дефіцитом: в недалекому майбутньому світу доведеться відмовитися від м'яса

Новость на русском →
Четвер 14 жовтня 2021 20:01
Свинина і яловичина стануть дефіцитом: в недалекому майбутньому світу доведеться відмовитися від м'яса Фото: Свинина і яловичина можуть стати дефіцитним товаром у всьому світі (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Свинина і яловичина можуть стати дефіцитом, якщо незабаром жителям планети доведеться відмовитися від м'яса заради порятунку клімату. Стейки можуть стати справжнім предметом розкоші.

Таку думку висловив глава найбільшого в Європі м'ясопереробного підприємства Danish Crown Джейс Валер. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Багато країн світу вже почали знижувати кількість викидів парникових газів заради порятунку клімату. А це може привести до того, що мармурова яловичина в майбутньому може стати настільки дефіцитним товаром, що люди будуть вживати її тільки по великих святах. Така ж доля може осягнути й свинину.

Як показують дослідження, м'ясні компанії вже змушені обмежувати викиди парникових газів, а 57% всіх викидів харчової промисловості припадає саме на виробництво продуктів тваринництва. Розв'язання проблеми викидів метану - одна з найважливіших кліматичних проблем для багатьох виробників.

Свинина вважається більш екологічним видом м'яса і ймовірно, вона постраждає менше, ніж яловичина. Однак і її почнуть виробляти в менших кількостях. Про які саме терміни йдеться Джейс Валер не повідомив, але зазначив, що світу доведеться переглянути своє ставлення до м'яса.

"Яловичина не буде сприятливою для клімату. Це буде розкішний продукт, який ми будемо їсти, коли захочемо себе побалувати", - підкреслив Валер.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що енергетична криза в Китаї призвела до закриття заводів Apple і Tesla.

А також розповідали про те, що в ООН попередили про катастрофічні наслідки зміни клімату.

Читайте РБК-Україна в Google News
мясо Глобальне потепління
LITE
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети
Покров Пресвятої Богородиці: що не можна робити e cвято, прикмети