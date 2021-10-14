Свинина і яловичина стануть дефіцитом: в недалекому майбутньому світу доведеться відмовитися від м'яса

Свинина і яловичина можуть стати дефіцитом, якщо незабаром жителям планети доведеться відмовитися від м'яса заради порятунку клімату. Стейки можуть стати справжнім предметом розкоші.

Багато країн світу вже почали знижувати кількість викидів парникових газів заради порятунку клімату. А це може привести до того, що мармурова яловичина в майбутньому може стати настільки дефіцитним товаром, що люди будуть вживати її тільки по великих святах. Така ж доля може осягнути й свинину.

Як показують дослідження, м'ясні компанії вже змушені обмежувати викиди парникових газів, а 57% всіх викидів харчової промисловості припадає саме на виробництво продуктів тваринництва. Розв'язання проблеми викидів метану - одна з найважливіших кліматичних проблем для багатьох виробників.

Свинина вважається більш екологічним видом м'яса і ймовірно, вона постраждає менше, ніж яловичина. Однак і її почнуть виробляти в менших кількостях. Про які саме терміни йдеться Джейс Валер не повідомив, але зазначив, що світу доведеться переглянути своє ставлення до м'яса.

"Яловичина не буде сприятливою для клімату. Це буде розкішний продукт, який ми будемо їсти, коли захочемо себе побалувати", - підкреслив Валер.