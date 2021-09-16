"Далі буде гірше": в ООН попередили про катастрофічні наслідки зміни клімату

В ООН попередили про катастрофічні наслідки зміни клімату. Генеральний секретар міжнародної організації Антоніу Гутерріш заявив, що у людства не лишилось часу, "потрібно діяти".

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву Гутерріша на сайті ООН .

За його словами, країни повинні скоротити обсяги викидів в атмосферу, інакше світ зіткнеться з ще більш негативними наслідками кліматичних змін.

"Кількість пожеж, повеней, а також екстремальні погодні явища повсюдно наростають. Ці зміни є лише початком майбутнього гіршого. Наслідки будуть катастрофічними. В нас немає часу. Ми повинні діяти зараз, щоб запобігти подальшій незворотній шкоді", - заявив генсек ООН.

Гутерріш пояснив, що може стримати глобальне потепління в межах 1,5 градуса: для цього потрібні негайні, швидкі та масштабні скорочення парникових викидів.

"Ми хочемо, щоб всі країни представили більш перспективні програми по скороченню викидів парникових газів на 45% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2010 року", - заявив Гутерріш.

За його словам, 26-та Конференція сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, яка пройде в листопаді у Глазго, повинна стати поворотним моментом.

Рамкова конвенція ООН про зміну клімату

Це міжнародний екологічний договір, мета якого полягає в стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на клімат Землі.

Сторони конвенції зустрічаються щорічно з 1995 року на конференціях для оцінки прогресу в боротьбі зі зміною клімату.