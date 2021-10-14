Свинина и говядина станут дефицитом: в скором будущем миру придется отказаться от мяса

Свинина и говядина могут стать дефицитом, если в скором времени жителям планеты придется отказаться от мяса ради спасения климата. Стейки могут стать настоящим предметом роскоши.

Многие страны мира уже начали снижать количество выбросов парниковых газов ради спасения климата. А это может привести к тому, что мраморная говядина в будущем может стать настолько дефицитным товаром, что люди будут употреблять ее только по большим праздникам. Такая же участь может постичь и свинину.

Как показывают исследования, мясные компании уже вынуждены ограничивать выбросы парниковых газов, а 57% всех выбросов пищевой промышленности приходится именно на производство продуктов животноводства. Решение проблемы выбросов метана – одна из самых важных климатических проблем для многих производителей.

Свинина считается более экологическим видом мяса и вероятно, она пострадает меньше, чем говядина. Однако и ее начнут производить в меньших количествах. О каких именно сроках идет речь Джейс Валер не сообщил, но отметил, что миру придется пересмотреть свое отношение к мясу.

"Говядина не будет благоприятной для климата. Это будет роскошный продукт, который мы будем есть, когда захотим себя побаловать", - подчеркнул Валер.