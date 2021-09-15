Лікарі назвали найкращі способи видалення вушної сірки

Вушна сірка є абсолютно у кожної людини і її кількість може бути дуже індивідуальною. Якщо вона накопичується в надлишку - це може вплинути на ваш слух і здоров'я. Лікарі назвали найбезпечніші способи, як видалити вушну сірку максимально дбайливо.

До речі, іноді надлишок вушної сірки - це результат використання ватних паличок для чищення вух. Але все ж її велика кількість - це індивідуальна реакція організму. Якщо сірки дуже багато - ви можете відчути проблеми зі слухом. Це відбувається через закупорювання вушної раковини. Але такі випадки дуже рідкісні, за словами лікарів.

Як позбутися від сірки

Доктор Рен з Американського Інституту медицини дав кілька порад, як позбутися від вушної сірки. Ось вони:

Візьміть кілька крапель дитячого мінерального масла і закапайте його в вухо. Воно розм'якшить сірку і вона вийде самостійно. Також для цього підійде і оливкова олія.

Використовуйте безрецептурні вушні краплі. Вони мають аналогічний ефект пом'якшення вушної сірки, щоб вона могла природним чином витікати сама по собі.

Додайте розведений перекис водню в вухо. Суміш води і перекису водню в співвідношенні 50/50 може допомогти видалити вушну сірку.

І не забувайте, найголовніше правило - це не чистити вуха ватяними паличками. Ними ви можете "пройтися" біля вуха, але ні в якому разі не в вушній раковині.