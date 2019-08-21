До побачення, друг та брат: "Квартал 95" попрощався з одним з учасників

Студія "Квартал 95" зворушливо попрощалася з одним із своїх учасників, Юрієм Корявченковим, який за результатами парламентських виборів став депутатом.

Під час запису програми в Одесі, в Літньому театрі "Морвокзал", вони звернулися до нього зі сцени з жартівливою піснею на мотив групи Queen "Богемська рапсодія".

"Юзя, помахаємо слідом,

До побачення, мій друже.

Ти відтепер депутат.

Юзя, без тебе "Квартал"

На 200 кілограмів легше став ... ", - йдеться у пісні.

"Квартал 95" в Одесі

Юрій Корявченков при запису номера був присутній у залі. Під час виконання фінальної пісні коміки запросили Юзика вийти разом з ними на сцену в останній раз.

"Квартал 95" в Одесі

Сам же Корявченков ще перед початком зйомок зізнався, що відчуває змішані і неоднозначні почуття – йому дуже незвично перебувати в залі, а не на сцені або за лаштунками.

"Квартал 95" в Одесі

"Незважаючи на позитивні емоції, звичайно, почуття смутку все одно присутне. А як інакше, якщо цій улюбленій справі я віддав 17 років життя", - зазначив Юрій Корявченков.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що "Квартал 95" вперше показав пародію на Зеленського.

А також розповідали про те, як учасники студії "Квартал 95" жартували над президентом Зеленським в Одесі.