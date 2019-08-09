Світломузика: окупований Крим накрив масштабний блекаут

Блекаут в Криму (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі повідомляють про постійні перепади напруги

В окупованому Криму знову почалися масштабні перебої з електрикою. Як повідомляють місцеві жителі, в Євпаторії місцями світло вимкнули зовсім, а в деяких районах включають ненадовго, а потім знову вимикають. Про це повідомив місцевий блогер з ніком "Кримський бандерівець" на своїй сторінці в Twitter.

Блогер зазначив, що крім вже традиційного для окупації відключень електрики, в регіоні також спостерігаються сильні перепади напруги.

"Різні райони в окупованій Євпаторії накрив масштабний блекаут. Крім блекауту, спостерігалися традиційні для окупації скачки напруги. Ватники влаштували перекличку", - повідомив "Кримський бандерівець" і опублікував скріншот з тематичної групи в Євпаторії, де місцеві жителі обговорюють відсутність світла.

Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)

Може хто знає причину і коли повернеться електрика?

Дрова скінчилися.

Немає світла і у нас в Станційному.

Два рази вимкнули-включили, третій – відключили і досі немає.

На Слободці теж немає.

На Слабодці взагалі світломузика.

Скріншот (twitter.com/CrimeaUA1)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму з'явився перший пам'ятник блекауту. Його почали споруджувати в Ялті, в сквері імені Калініна.

А також ми розповідали про те, що в окупованому Судаку підняли український прапор в пам'ять про чотирьох загиблих морських пехотинців.