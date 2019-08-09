Світломузика: окупований Крим накрив масштабний блекаут

Місцеві жителі повідомляють про постійні перепади напруги
В окупованому Криму знову почалися масштабні перебої з електрикою. Як повідомляють місцеві жителі, в Євпаторії місцями світло вимкнули зовсім, а в деяких районах включають ненадовго, а потім знову вимикають. Про це повідомив місцевий блогер з ніком "Кримський бандерівець" на своїй сторінці в Twitter.
Блогер зазначив, що крім вже традиційного для окупації відключень електрики, в регіоні також спостерігаються сильні перепади напруги.
"Різні райони в окупованій Євпаторії накрив масштабний блекаут. Крім блекауту, спостерігалися традиційні для окупації скачки напруги. Ватники влаштували перекличку", - повідомив "Кримський бандерівець" і опублікував скріншот з тематичної групи в Євпаторії, де місцеві жителі обговорюють відсутність світла.
Скріншот поста (twitter.com/CrimeaUA1)
Скріншот (twitter.com/CrimeaUA1)
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в окупованому Криму з'явився перший пам'ятник блекауту. Його почали споруджувати в Ялті, в сквері імені Калініна.
А також ми розповідали про те, що в окупованому Судаку підняли український прапор в пам'ять про чотирьох загиблих морських пехотинців.