В пам'ять про загиблих: в окупованому Криму підняли український прапор (фото, відео)

У Криму з'явився український прапор (Колаж РБК-Україна)

Прапор з'явився в окупованому Судаку

В місті Судак, в окупованому Криму, в п'ятницю, 9 серпня, підняли прапор України. Як розповів радник голови Херсонської обласної державної адміністрації Роман Ковальов на своїй сторінці в Facebook, підняли прапор на знак пам'яті про чотирьох загиблих морських пехотинцах.

Роман Ковальов розмістив фотографії і відео з піднятим прапором на території окупованого Судака.

Український прапор вивісили у Судаку (фото: facebook.com/cobritob)

"Вранці 9 серпня на тимчасово окупованій Російською Федерацією території АР Крим у місті Судак місцеві патріоти України підняли український прапор в пам'ять про чотирьох воїнів, загиблих 6 серпня 2019 в зоні проведення ООС. Слава Україні!" – так радник голови ХОДА підписав фото.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 6 серпня в зоні бойових дій на сході України загинули четверо морських піхотинців. Вони потрапили під обстріл бойовиків неподалік від Павлополя Донецької області.

Також ми розповідали про те, що у мережі з'явилися фотографії загиблих морських піхотинців. Наймолодшому з них було лише 20 років.

Крім того, ми писали про те, що курорт в Іспанії втрапив у грандіозний скандал через російський прапор.