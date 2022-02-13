Свєта, Настя та Ілля: за які імена вас можуть засміяти за кордоном і чому

Називаючи дитину майбутні батьки керуються милозвучністю, модою, сімейними іменними традиціями та іншими факторами. При цьому рідко замислюються, як те чи інше ім'я буде звучати іншою мовою - чи не буде викликати негативних або смішних асоціацій.

Наприклад імена Свєта і Настя англійською співзвучні з не дуже приємними словами. Які ще імена на різних мовах можуть викликати смішок - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

Іра

Італійською "ira" - це лють, злість. Якщо ви скажете "мене звуть Іра", вас можуть почути, як "Мене звуть злість". Тому при зустрічі з італійцями, представляйтеся повним ім'ям, щоб точно не промахнутися.

Ілля

Це дивне для французів ім'я, тому що "il y a" по-французьки означає буквально "маю", як "I have" англійською. Нічого образливого, але звучить не дуже, погодьтеся.

Галина

Іспанська та італійська мови словом "gallina" позначають курку. Таке слово вживається для позначення несучки нечасто, але все ж можете зловити на собі косий погляд, назвавши своє ім'я.

Едік

У норвезькій мові коротка форма імені Едуард буде звучати, як оцет - "eddik". Залишається тільки уявити вашу реакцію, якщо до вас підійдуть і скажуть: "Привіт, я оцет".

Настя

А ось ім'я Настя, яке дуже поширене у нас, може викликати посмішку в англомовних країнах. Адже співзвучне "nasty" перекладається як бридко, гидко, неприємно.

Свєта

Свєтам також не пощастило з англійською мовою. Такий варіант імені буде асоціюватися з дієсловом "sweat" - потіти. Світлана - іноземцям буде вимовити складно, а ось Лана - в самий раз.

Семен

З ім'ям Семен і зовсім біда. По-англійськи "semen" - це сім'я, тобто сперма. Тут, думаємо, коментарі будуть зайвими.