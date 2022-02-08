Ці імена не можна давати дітям за кордоном. Серед них - Лінда

Коли ви обираєте, як назвати свою новонароджену дитину, то маєте пам'ятати: деякі імена заборонені у світі навіть на законодавчому рівні! Тому, якщо ви знаєте (або мрієте), що ваша дитина більшу частину життя проведе за кордоном, то до вибору імені варто підійти вкрай обережно.

Які саме імена заборонені за кордоном і мають погані асоціації - читайте нижче у матеріалі Styler .

Отож. Почнемо з Нутелли. Це жіноче ім'я було заборонене французьким судом. Служителі Феміди вважають, що таке ім’я суперечить інтересам дитини, оскільки може привести до знущань і глузувань з боку однолітків. До слова, батьки, які хотіли дати донці таке "солодке" ім'я, зрештою зупинилися на більш прозаїчному - Елла.

У Новій Зеландії з 1995 року теж діють обмеження на ім’я. Одним із заборонених є Анал (з наголосом на першу "а") - розповсюджене у мусульманському світі ім’я, що означає вогонь. Аргумент суддів зрозумілий - таке ім'я теж може призвести до знущань з боку однолітків.

А от в Японії батькам заборонили називати сина Акума, що з японської означає "диявол". При чому, заборона набула чинності лише після втручання прем’єр-міністра.

У Мексиці заборонено ім'я Робокоп. Смієтеся? А виявляється, що до введення нормативних актів у цій сфері дуже часто траплялося, що хлопчиків називали на честь популярного поліцейського-кіборга.

Ім'я Лінда заборонено в Саудівській Аравії. У списку заборонених імен, який був представлений п'ять років тому, це ім'я позиціонується як "занадто легковажне та пов'язане із західною культурою".

У Швеції чиновники свого часу заборонили шанувальникам хеві-металу називати доньку на честь гурту Metallica. Цікаво, що хоч дівчинку у документах вписали інакше, але церковне ім'я лишилося "музичним".

Шанувальники Нірвани, до речі, також будуть розчаровані. Адже це ім'я було заборонене в Португалії.

У Ісландії через особливості мови та алфавіту колись не дозволили (і не дозволять зараз) називати дітей безневинними здавалося б іменами Дункан і Гаррієт (через неможливість відмінити ім'я).

Бетменом і Фейсбуком, до прикладу, не можна називати дітей у північно-західному мексиканському штаті Соноре.

А у Данії є список з семи тисяч схвалених імен. І щоб дати дитині ім’я "не зі списку", потрібно отримати спеціальний дозвіл у Слідчому управлінні імен Копенгагенського університету та навіть у Міністерстві у справах церкви… Тому й не дивно, що свого часу молодим батькам забороняли називати дітей Анус, Плутон і Мавпа.

Чи є заборонені імена в Україні?

Ні. На сьогодні в українському законодавстві немає обмежень на вибір імені дитини. Але батьків просять: ім'я малюкам має обиратися, виходячи зі здорового глузду.

Бо мама і тато мають усвідомлювати: ім’я може вплинути на подальше життя дитини (наприклад, призведе до цькування).

"Я проти того, щоб ім’я дитини було несвідомою забаганкою батьків "виділитися". Власні імена батьки можуть змінювати, як їм забажається. І дитина, коли виросте, також може змінити своє ім'я. Але не можна наперед називати дитину так, що це може призвести до цькування", - вважає уповноважений президента України з прав дитини Микола Кулеба.