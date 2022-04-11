"Дешево, але якісно": в Офісі президента розповіли, коли видаватимуть квартири переселенцям
В Офісі президента шукають можливість розпочати будівництво житла для внутрішьнопереміщених осіб. Перші квартири, ймовірно, з’являться вже через три-чотири місяці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенка в інтерв'ю для Forbes.
"Ми побудуємо не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні домівки в 10 регіонах. Ми вибрали проєкти, які можна втілити за три місяці. Це будуть саме квартири - в більшості двокімнатні, але й однокімнатні і трикімнатні", - заявив Тимошенко.
Після того, як домівки переселенців відновлять - вони матимуть змогу повернутися додому, де вони жили ще до початку війни, а нові квартири віддадуть військовим й іншим людям, які стояли в чергах.
Як відзначив Тимошенко, загалом побудують декілька десятків тисяч квартир.
"У найближчий місяць держава почне їх викупати (квартири комплексів, які не були введені -ред.) і надавати переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою", - сказав Тимошенко.
В першу чергу квартири отримають ті, хто не має місця для життя й проживає в спортивних залах, школах. Очільники областей складають списки переселенців
Зрозуміємо до кінця тижня (скільки коштуватиме програма -ред.). Наша мета - через тиждень-два виходити на фундаментні роботи, не втрачаючи час, поки йдуть розрахунки.
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