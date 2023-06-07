ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известно

Новина українською →
Киев, Среда 07 июня 2023 12:03
В Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известно На историческом доме на улице Владимирской заметили незаконную надстройку (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В центре Киева на историческом здании начали незаконно возводить мансарду. Дом на ул. Владимирской, 4 имеет статус архитектуры, градостроительства и истории еще с 2010 года. Соответственно для проведения любых строительных работ необходимо получить разрешение.

Об этом сообщила киевлянка Оксана Левченя в Facebook.

Что известно о незаконном строительстве

"Дом находится не просто в центре столицы, он в сердце исторического Киева, рядом с фундаментом Десятинной церкви, Историческим музеем и Андреевской церковью. Пока нас защищают ВСУ и ПВО, владельцы дома, смело и без перерыва на обед, несмотря на воздушную тревогу, можно сказать, рискуя жизнью (строителей) и пренебрегая правилами безопасности на строительстве, возводят второй этаж незаконной крыши", - отмечает женщина.

Достопримечательность построили в 1860-х годах высотой два этажа, через 30 лет достроили еще два этажа, а в 2007 году во время реконструкции надстроили аттиковый этаж.

В Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известноВ Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известноВ Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известноВ Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известноНа крыше исторического дома начали строить мансарду (фото: Facebook.com/Оксана Левченя)

Надстройку обязали демонтировать

Незаконная надстройка возмутила киевлян, новость сразу получила огласку и дошла до местной власти.

"Утром с полицией, департаментом благоустройства и охраны культурного наследия посетили крышу дома по Владимирской 4, где уже на 2 незаконных этажа начали достраивать третий. Предписание передали, конструкцию должны демонтировать", - написала депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook.

Также она добавила, что владелец недобросовестен и нет гарантии того, что он не пойдет в суд, ведь прошлые предписания уже обжаловались в суде.

Раньше мы писали о том, что в переходе на Университете ремонтники сорвали натуральный дорогой камень, чтобы положить дешевую плитку.

Недавно мы писали о том, что на Большой Васильковской заметили незаконную надстройку на многоэтажке, из-за которой может рухнуть дом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев історичні пам'ятки