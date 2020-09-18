ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Сватів" більше не буде: актори тікають з серіалу "Кварталу 95"

П'ятниця 18 вересня 2020 19:30
"Сватів" більше не буде: актори тікають з серіалу "Кварталу 95"
Серіал "Свати" змінить назву (фото: telekritika.ua)
Автор: Володимир Костирін

Актор з серіалу "Свати" розповів, що тепер буде з проектом

Серіал "Свати" 7 сезон вийде на екрани вже під іншою назвою. Продовження відомої комедійної стрічки виробництва Студії "Квартал-95" глядачі чекають з 2013 року, проте знімальний процес тривалий час був заморожений і опинився під загрозою повного зриву.

Рішення про зміну назви було ухвалене через масовий вихід акторів з проекту і скандалів навколо серіалу. Про це розповів російський актор Данило Бєлих, передає інформаційне агентство Defense News.

За його словами, продовження "Сватів" швидше за все, буде називатися "Золовка" (українською "Зовиця").

Знімальний процес сьомого сезону "саги" про пригоди сільських жителів Будьків та міських інтелігентів Ковальових стартував давно, проте все зупинили, коли половина роботи була зроблена. Деякі ключові актори вирішили покинути проект.

Від зйомок відмовився актор Микола Добринін (зіграв Митяя). Актриса Людмила Артем'єва (персонаж Ольга Миколаївна Ковальова) вирішила виїхати до Німеччини на "невизначений термін".

Як запевнив Бєлих, попри труднощі новий сезон все одно вийде, хоч і під іншою "вивіскою".

Раніше ми розповідали, як змінилася Женя з серіалу "Свати" і показали на фото, як змінювалася актриса від дівчинки-гота до прекрасної леді.

Також повідомлялося, що в серіалі "Свати" з'явиться новий персонаж у виконанні юної української актриси.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Фільми і серіали сериалыСваты
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся