Ссору Трампа с Зеленским спародировали в США. Это видео "разрывает" сеть

Недавняя ссора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая происходила в Белом доме, до сих пор остается одной из самых обсуждаемых тем. И сейчас разговор президентов США и Украины получил пародию.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), разговор в Овальном кабинете высмеяли на американском ТВ - на шоу "Saturday Night Live".
Так, юмористы решили показать, каким они увидели разговор президентов. А еще в кадре оказался Илон Маск, который в последнее время делает немало заявлений о войне, Украине и политической ситуации в мире.
Артист в образе Трампа сказал в начале "разговора" о "ловушке" и о планах американских политиков "атаковать" Зеленского упреками и обвинениями.
Пародия на Трампа (скриншот)
"Приветствуем президента Зеленского в этой невероятной ловушке, это будет большая и прекрасная ловушка. И мы планируем атаковать его очень скоро без какой-либо причины", - сказал "Трамп".
Комики высмеяли и вице-президента Джея Ди Вэнса. Во время реального разговора он критиковал Зеленского и делал громкие заявления. Юмористы же показали, как они увидели его сквозь призму сатиры.
"Я был в Украине! Через Google-карты", - сказал комик в образе Вэнса.
Всего за несколько часов видео собрало более миллиона просмотров. Пародия "разрывает" сеть и уже получила немало положительных комментариев. Пользователи, в частности из Украины, благодарят американцев за поддержку.
28 февраля, когда президент Украины прибыл в Белый дом с официальным визитом, Вэнс и Трамп начали его критиковать. Все началось с того, что журналист спрашивал, почему Зеленский пришел в Овальный кабинет не в костюме.
А потом Трамп сказал, что Украина якобы "мало благодарит" США и должна подписать мирное соглашение с РФ.
А на вопрос Зеленского о том, какими будут гарантии безопасности, президент США говорил, что у нашей страны "нет сильных карт". На это Зеленский ответил, что он приехал в Белый дом не для того, чтобы "играть в карты".
"Вы не имеете права диктовать нам то, что мы будем чувствовать. Мы на грани третьей мировой, но вы не уважаете США", - говорил Трамп.
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