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Сванська сіль: унікальний рецепт популярної грузинської спеції

Автор: Анна Шиканова

Грузинська кухня славиться своїми ароматними та смачними стравами. І основними компонентами в них є спеції. Найвідоміша з них – сванська сіль, яку додають практично в усе: супи, салати, соуси, страви з м'яса та овочів. А в складі маринаду для шашлику ця спеція просто незамінна.

Як самостійно приготувати сванську сіль і які інгредієнти входять в цю приправу, розповіли в ТСН.

Інгредієнт:

Звичайна сіль - 6 столових ложок

Часник - 150 г

Коріандр - 2 столові ложки

Насіння кропу – 1 столова ложка

Уцхо-сунелі - 1 столова ложка

Кмин - 1 столова ложка

Сушений червоний гострий перець - 1 столова ложка

Імеретинський шафран - 1 столова ложка

Як приготувати:

Часник чистимо і подрібнюємо в ступці. Сухі спеції можна також потовкти в ступці або змолоти в млині, але не до стану пудри.

Свіжозмелені спеції з'єднати з сіллю і добре вимішати.

Потім додати часник і ретельно перемішати суміш вручну, щоб вийшла волога суміш, що нагадує вологий пісок.

Зберігати таку сванську сіль потрібно в банках, які закриваються герметично.

Якщо ви хочете продовжити термін зберігання такої спеції, то замість свіжого часнику можна використовувати сушений.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати незвичайний торт з кабачків.

А також розповідали про те, як приготувати смачну кабачкову ікру.

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