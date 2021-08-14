Сванська сіль: унікальний рецепт популярної грузинської спеції

Інгредієнт:

Звичайна сіль - 6 столових ложок

Часник - 150 г

Коріандр - 2 столові ложки

Насіння кропу – 1 столова ложка

Уцхо-сунелі - 1 столова ложка

Кмин - 1 столова ложка

Сушений червоний гострий перець - 1 столова ложка

Імеретинський шафран - 1 столова ложка

Як приготувати:

Часник чистимо і подрібнюємо в ступці. Сухі спеції можна також потовкти в ступці або змолоти в млині, але не до стану пудри.

Свіжозмелені спеції з'єднати з сіллю і добре вимішати.

Потім додати часник і ретельно перемішати суміш вручну, щоб вийшла волога суміш, що нагадує вологий пісок.

Зберігати таку сванську сіль потрібно в банках, які закриваються герметично.

Якщо ви хочете продовжити термін зберігання такої спеції, то замість свіжого часнику можна використовувати сушений.