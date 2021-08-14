Сванська сіль: унікальний рецепт популярної грузинської спеції

Грузинська кухня славиться своїми ароматними та смачними стравами. І основними компонентами в них є спеції. Найвідоміша з них – сванська сіль, яку додають практично в усе: супи, салати, соуси, страви з м'яса та овочів. А в складі маринаду для шашлику ця спеція просто незамінна.
Як самостійно приготувати сванську сіль і які інгредієнти входять в цю приправу, розповіли в ТСН.
Звичайна сіль - 6 столових ложок
Часник - 150 г
Коріандр - 2 столові ложки
Насіння кропу – 1 столова ложка
Уцхо-сунелі - 1 столова ложка
Кмин - 1 столова ложка
Сушений червоний гострий перець - 1 столова ложка
Імеретинський шафран - 1 столова ложка
Часник чистимо і подрібнюємо в ступці. Сухі спеції можна також потовкти в ступці або змолоти в млині, але не до стану пудри.
Свіжозмелені спеції з'єднати з сіллю і добре вимішати.
Потім додати часник і ретельно перемішати суміш вручну, щоб вийшла волога суміш, що нагадує вологий пісок.
Зберігати таку сванську сіль потрібно в банках, які закриваються герметично.
Якщо ви хочете продовжити термін зберігання такої спеції, то замість свіжого часнику можна використовувати сушений.
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