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Сванская соль: уникальный рецепт популярной грузинской специи

Автор: Анна Шиканова

Грузинская кухня славится своими ароматными и вкусными блюдами. И основными компонентами в них являются специи. Самая известная из них – сванская соль, которую добавляют практически во все: супы, салаты, соусы, блюда из мяса и овощей. А в составе маринада для шашлыка эта специя просто незаменима.

Как самостоятельно приготовить сванскую соль и какие ингредиенты входят в эту приправу, рассказали в ТСН.

Ингредиенты:

Обычная соль – 6 столовых ложек

Чеснок – 150 г

Кориандр – 2 столовые ложки

Семена укропа – 1 столовая ложка

Уцхо-сунели – 1 столовая ложка

Тмин – 1 столовая ложка

Сушеный красный острый перец – 1 столовая ложка

Имеретинский шафран – 1 столовая ложка

Как приготовить:

Чеснок чистим и измельчаем в ступке. Сухие специи можно также растолочь в ступке или смолоть в мельнице, но не до состояния пудры.

Свежесмолотые специи соединить с солью и хорошо вымешать.

Потом добавить чеснок и тщательно перемешать смесь вручную, чтобы получилась влажная смесь, напоминающая влажный песок.

Хранить такую сванскую соль нужно в банках, которые закрываются герметично.

Если вы хотите продлить срок хранения такой специи, то вместо свежего чеснока можно использовать сушеный.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить необычный торт из кабачков.

А также рассказывали о том, как приготовить вкуснейшую кабачковую икру.

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