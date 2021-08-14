Сванская соль: уникальный рецепт популярной грузинской специи

Ингредиенты:

Обычная соль – 6 столовых ложек

Чеснок – 150 г

Кориандр – 2 столовые ложки

Семена укропа – 1 столовая ложка

Уцхо-сунели – 1 столовая ложка

Тмин – 1 столовая ложка

Сушеный красный острый перец – 1 столовая ложка

Имеретинский шафран – 1 столовая ложка

Как приготовить:

Чеснок чистим и измельчаем в ступке. Сухие специи можно также растолочь в ступке или смолоть в мельнице, но не до состояния пудры.

Свежесмолотые специи соединить с солью и хорошо вымешать.

Потом добавить чеснок и тщательно перемешать смесь вручную, чтобы получилась влажная смесь, напоминающая влажный песок.

Хранить такую сванскую соль нужно в банках, которые закрываются герметично.

Если вы хотите продлить срок хранения такой специи, то вместо свежего чеснока можно использовать сушеный.