Сванская соль: уникальный рецепт популярной грузинской специи

Грузинская кухня славится своими ароматными и вкусными блюдами. И основными компонентами в них являются специи. Самая известная из них – сванская соль, которую добавляют практически во все: супы, салаты, соусы, блюда из мяса и овощей. А в составе маринада для шашлыка эта специя просто незаменима.
Как самостоятельно приготовить сванскую соль и какие ингредиенты входят в эту приправу, рассказали в ТСН.
Обычная соль – 6 столовых ложек
Чеснок – 150 г
Кориандр – 2 столовые ложки
Семена укропа – 1 столовая ложка
Уцхо-сунели – 1 столовая ложка
Тмин – 1 столовая ложка
Сушеный красный острый перец – 1 столовая ложка
Имеретинский шафран – 1 столовая ложка
Чеснок чистим и измельчаем в ступке. Сухие специи можно также растолочь в ступке или смолоть в мельнице, но не до состояния пудры.
Свежесмолотые специи соединить с солью и хорошо вымешать.
Потом добавить чеснок и тщательно перемешать смесь вручную, чтобы получилась влажная смесь, напоминающая влажный песок.
Хранить такую сванскую соль нужно в банках, которые закрываются герметично.
Если вы хотите продлить срок хранения такой специи, то вместо свежего чеснока можно использовать сушеный.
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