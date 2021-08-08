Кулінар дав рецепт торта з кабачків: просто, недорого і фантастично смачно!

Кабачки - відмінна основа для млинчиків, якими можна ласувати протягом літнього сезону. Кулінар Сергій Джуренко рекомендує внести різноманітність і приготувати з них млинцевий торт, промазаний сирною сумішшю з кропом і часником.

Про те, як приготувати оригінальну страву Сергій розповів на своєму особистому сайті .

Кулінар радить використовувати для приготування страви зовсім молоді плоди зі світло-зеленою шкіркою. Якщо кабачки дуже молоді, шкірку з них можна і зовсім не знімати.

Важливо добре подрібнити овочі, щоб вони втратили максимум рідини, так вдасться спекти коржі, які не будуть розпадатися в процесі смаження і змазування торта. Сергій радить зробити масу для тіста більш щільною, ніж для млинчиків.

В якості крему кулінар рекомендує використовувати м'який сир домашнього приготування, а не майонез, як це часто роблять. Також можна взяти італійський сир маскарпоне або ж готовий крем-сир для бутербродів.

Інгредієнти для кабачкового торта

Для коржів:

Молоді кабачки - 5-6 шт.

Яйця - 2 шт.

Пшеничне борошно - 3 ст. л.

Сіль, чорний перець, розпушувач, рослинна олія

Для змазування:

М'який домашній сир - 400 г

Часник - 1-2 зуб.

Кріп - 5-6 гілочок

Сіль, чорний перець, паприка

Покрокове приготування кабачкового торта

Перекладіть м'який сир в миску, додайте туди дуже дрібно нарізаний кріп, подрібнений часник. Суміш трохи посоліть і добре поперчіть. Для пікантності можна додати дрібку гострого перцю і трохи солодкої паприки. Перемішайте сирну начинку, щоб всі компоненти розподілилися.

Візьміть молоді кабачки. Якщо шкірка на них загрубіла, очистіть, зріжте кінчики. Сформоване тверде насіння (якщо є таке) потрібно видалити. М'якоті кабачків повинно вийти близько 1,3-1,4 кг, чого цілком достатньо.

Кабачки краще натерти на крупній тертці, так їх можна буде легко віджати від зайвої рідини. М'якоть складіть в миску і посоліть. Через 10-15 хв. кабачки пустять сік, який треба віджати.

Додайте в натерті кабачки 2 яйця і 3 ст. л. борошна з гіркою. Поперчіть і покладіть 0,5 ч. л. готового розпушувача для тіста.



Ретельно змішайте всі компоненти до утворення кашоподібної суміші. Розділіть її на п'ять рівних частин і просмажте кожен на сковороді середнього розміру, щоб корж можна було легко перевернути. Також можна використовувати розсувне кільце, яке встановлюється на сковорідку з пласким дном.

Змастіть стінки кільця і сковорідку рослинною олією, викладайте тісто і випікайте коржі на вогні нижче середнього протягом 6-7 хвилин з кожного боку. Через 2-3 хвилини кільце можна зняти, попередньо відокремивши ножем тісто по колу.

Кулінар радить перед викладанням кожного коржа зливати з тексту зайву рідину, яка буде виступати.

Після того як коржі охолонуть, змастіть кожен сирною масою, промазавши гарненько краю.

Поставте торт в холодильник на кілька годин (можна на ніч). Перед подачею торт можна прикрасити кропом, базиліком, скибочками помідорів, а також подрібненим в блендері пармезаном зі свіжим базиліком.