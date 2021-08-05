Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри
Кабачкова ікра - одна з найулюбленіших, простих і бюджетних закусок. У літню пору, коли овочі доступні і багаті вітамінами, можна балувати себе стравою хоч кожен день. Український кулінар Сергій Джуренко розповів, як зробити страву особливо смачною.
Хитрощами по готуванню закуски з кабачків кулінар поділився на своєму особистому сайті.
Інгредієнти:
- Кабачки - 1 кг
- Помідор - 2 шт.
- Цибуля - 1-2 шт.
- Морква - 1 шт.
- Часник - 1-2 зуб.
- Рослинна олія - 50 мл
- Сіль, перець чорний мелений, caxap - за смаком
Покрокове приготування кабачкової ікри
Візьміть молоді кабачки зі світло-зеленою шкіркою, з ще не сформованими насінням, без пошкоджень. Очистіть овочі від шкірки.
Очистіть моркву і натріть на дрібну тертку. Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Помідори обшпарте і зніміть з них шкірку, обов'язково видаліть з томатів насіння.
Розігрійте в глибокому сотейнику рослинну олію, обсмажте на ній цибулю і моркву, поки овочі не стануть м'якими. Натріть 1-2 зубчики часнику, поперчіть і посоліть. Тушкуйте на невеликому вогні під кришкою близько десяти хвилин.
Додайте дрібно нарізану м'якоть помідорів, тушкуйте ще десять хвилин. Туди ж додайте нарізаний кубиками очищений кабачок (можна подрібнити овоч на м'ясорубці).
Долийте трохи (максимум - півсклянки) води і тушкуйте під кришкою протягом 30 хвилин. Обов'язково помішуйте, щоб ікра не пригоріла.
Подрібніть готові овочі блендером, подрібнювачем або м'ялкою для пюре. Не потрібно прагнути робити однорідну масу - відмінно, якщо будуть відчуватися шматочки.
"А тепер маленька хитрість, від мене - додайте 1-2 ч. л. цукру. Кабачкова закуска вийде виключно приємна на смак", - розповідає Сергій.
Після подрібнення тушкуйте страву ще протягом десяти хвилин. Бажано, щоб в ній практично не було "вільної" рідини. Якщо така є, випаруйте ікру при відкритій кришці.
Раніше суддя МастерШеф розповів, як приготувати ідеальне картопляне пюре, порадивши не викидати шкірку.
Також кулінар Євген Клопотенко розповів, як замаринувати на зиму хрусткі огірки з кетчупом чилі.