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Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри

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Четвер 05 серпня 2021 17:14
Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри Фото: Як приготувати дуже смачну кабачкову ікру (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Кабачкова ікра - одна з найулюбленіших, простих і бюджетних закусок. У літню пору, коли овочі доступні і багаті вітамінами, можна балувати себе стравою хоч кожен день. Український кулінар Сергій Джуренко розповів, як зробити страву особливо смачною.

Хитрощами по готуванню закуски з кабачків кулінар поділився на своєму особистому сайті.

Інгредієнти:

  • Кабачки - 1 кг
  • Помідор - 2 шт.
  • Цибуля - 1-2 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Часник - 1-2 зуб.
  • Рослинна олія - 50 мл
  • Сіль, перець чорний мелений, caxap - за смаком

Покрокове приготування кабачкової ікри

Візьміть молоді кабачки зі світло-зеленою шкіркою, з ще не сформованими насінням, без пошкоджень. Очистіть овочі від шкірки.

Очистіть моркву і натріть на дрібну тертку. Цибулю почистіть і дрібно наріжте. Помідори обшпарте і зніміть з них шкірку, обов'язково видаліть з томатів насіння.

Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри

Розігрійте в глибокому сотейнику рослинну олію, обсмажте на ній цибулю і моркву, поки овочі не стануть м'якими. Натріть 1-2 зубчики часнику, поперчіть і посоліть. Тушкуйте на невеликому вогні під кришкою близько десяти хвилин.

Додайте дрібно нарізану м'якоть помідорів, тушкуйте ще десять хвилин. Туди ж додайте нарізаний кубиками очищений кабачок (можна подрібнити овоч на м'ясорубці).

Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікриЄ маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікриЄ маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри

Долийте трохи (максимум - півсклянки) води і тушкуйте під кришкою протягом 30 хвилин. Обов'язково помішуйте, щоб ікра не пригоріла.

Подрібніть готові овочі блендером, подрібнювачем або м'ялкою для пюре. Не потрібно прагнути робити однорідну масу - відмінно, якщо будуть відчуватися шматочки.

"А тепер маленька хитрість, від мене - додайте 1-2 ч. л. цукру. Кабачкова закуска вийде виключно приємна на смак", - розповідає Сергій.

Після подрібнення тушкуйте страву ще протягом десяти хвилин. Бажано, щоб в ній практично не було "вільної" рідини. Якщо така є, випаруйте ікру при відкритій кришці.

Є маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікриЄ маленька хитрість: кулінар поділився рецептом смачної кабачкової ікри

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