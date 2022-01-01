Весільний календар на 2022 рік: найкращі дати для укладення шлюбу

Рік Чорного водяного Тигра ідеально підходить для укладення шлюбу. Як стверджують знавці східних гороскопів, такі союзи будуть дуже міцними та стабільними.
Астролог Лариса Гресь склала весільний календар на 2022 рік і назвала найвдаліші дати для укладення шлюбних союзів. Про це інформує Redpost.
За словами астролога, у 2022 році буде кілька періодів, коли не варто укладати шлюби, оголошувати про заручини, робити пропозицію руки та серця. Всі ці періоди стосуються положення Венери і її ослабленої позиції.
Саме ця планета відповідає за партнерські відносини, і її ослаблене становище може сильно порушити ваші плани та наміри.
З 1 по 29 січня – Венера знаходиться в ретроградній фазі
З 27 лютого по 31 березня – Венера буде проходити між Марсом і Сатурном
З 24 вересня по 18 жовтня
Також невдалими для партнерських відносин і укладення шлюбу стануть періоди коридорів затемнень, які у 2022 році буде два:
З 24 квітня по 23 травня
З 18 жовтня по 15 листопада
Як зазначає Лариса Гресь, всі інші дати та періоди будуть вдалими або нейтральними для укладення союзу двох сердець. Найоптимальнішим періодом для таких важливих рішень буде з 30 червня по 11 липня.
Також вона назвала дати, в які планети будуть перебувати в найсприятливішому становищі для заручин, пропозиції руки та серця, укладення шлюбу і важливих рішень у сфері особистих відносин.
Це 5 і 6 березня, 21 березня і 29 травня.
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