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Існує декілька класифікацій: Комаровський дав важливу інформацію про опіки

STYLERЖиття    27.05.2019 - 22:47
Існує декілька класифікацій: Комаровський дав важливу інформацію про опіки
Доктор Комаровський (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровський пояснив батькам, як розрізняти опіки

Доктор Комаровський розповів батькам, як розрізняти опіки у дітей згідно класифікації. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Опіки мають кілька класифікацій, а також кожна з них передбачає чотири ступеня тяжкості, деякі ще й діляться на ступені по буквах. Однак є проста класифікація, яка допоможе батькам визначити опік на етапі невідкладної допомоги та це максимально спростить рекомендації щодо їх лікування.

Опік першого ступеня. Він супроводжується лише пошкодженням поверхневого шару шкіри (епідермісу), а головними симптомами є біль і почервоніння.

Опік другого ступеня. При такому опіку пошкоджується епідерміс і шкіра (дерма). Симптоми при такому опіку – інтенсивна біль, почервоніння, утворення пухирів.

Опік третього ступеня. Характеризується ураженням усіх шарів шкіри, а також нервових стовбурів і судин, які розташовані безпосередньо під нею. Симптоми: шкіра втрачає чутливість, стає сухою, у деяких місцях обвуглюється.

Існує декілька класифікацій: Комаровський дав важливу інформацію про опіки

Комаровський про опіки у дітей (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що доктор Комаровський дав рекомендації батькам про те, як варто підготуватися до походу з дитиною в ліс. Він перерахував всі предмети, які можуть знадобитися на природі.

А також ми писали про те, що доктор Комаровський зруйнував міф про атопічний дерматит у дітей і дав поради батькам, як впоратися з ситуацією.

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