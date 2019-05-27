Существует несколько классификаций: Комаровский дал важную информацию об ожогах

Доктор Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Комаровский объяснил родителям, как различать ожоги

Доктор Комаровский рассказал родителям, как различать ожоги у детей согласно классификации. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Ожоги имеют несколько классификаций, а также каждая из них предусматривает четыре степени тяжести, некоторые еще и делятся на степени по буквам. Однако есть простая классификация, которая поможет родителям определить ожог на этапе неотложной помощи и это максимально упростит рекомендации по их лечению.

Ожог первой степени. Он сопровождается лишь повреждением поверхностного слоя кожи (эпидермиса), а главными симптомами являются боль и покраснение.

Ожог второй степени. При таком ожоге повреждается эпидермис и кожа (дерма). Симптомы при таком ожоге – интенсивная боль, покраснение, образование пузырей.

Ожог третьей степени. Характеризуется поражением всех слоев кожи, а также нервных стволов и сосудов, которые расположены непосредственно под ней. Симптомы: кожа теряет чувствительность, становится сухой, в некоторых местах обугливается.

Комаровский об ожогах у детей (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что доктор Комаровский дал рекомендации родителям о том, как стоит подготовиться к походу с ребенком в лес. Он перечислил все предметы, которые могут понадобиться на природе.

А также мы писали о том, что доктор Комаровский разрушил миф об атопическом дерматите у детей и дал советы родителям, как справиться с ситуацией.