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Не коштує витрачених грошей: Комаровський застеріг від непотрібної покупки

STYLERЖиття    26.05.2019 - 10:30
Не коштує витрачених грошей: Комаровський застеріг від непотрібної покупки
Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Комаровський поділився своєю думкою

Євген Комаровский розповів, що однією з найбільш марних витрат грошей є купівля кварцової лампи. Своєю думкою експерт поділився в соціальній мережі Instagram.

За словами Комаровського, кварцування за межами медичних закладів не має ніякого сенсу. Тому, якщо є зайві гроші краще витратити їх на кліматичну техніку, зволожувач повітря або системи регулювання опалення.

"Мої рекомендації: не треба купувати ніякі кварцові апарати: ні для дитячого садка, ні для дому. Місце їм тільки в лікувальних установах: у маніпуляційних, у операційних і так далі", - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, що Комаровський опублікував поради для батьків про те, що має знати і вміти дитина, щоб не потрапити в біду.

Раніше ми писали про те, що Комаровський пояснив, що робити батькам, коли дитина випльовує ліки.

А також розповідали про те, що доктор Комаровський зруйнував міф про дерматит у дітей.

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