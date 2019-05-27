На природу з дитиною: Комаровський дав важливі поради батькам

Фото: Доктор Євген Комаровський (РБК-Україна)

Комаровський розповів про підготовку до походу з дітьми у ліс

Євген Комаровський пояснив, як зібрати дитину на прогулянку в лісі. Особливо зараз, в період початку відпусток та наближення літа, безліч сімей любить проводити час на природі. Відомий педіатр у своєму Instagram нагадав, що прогулянки в лісі, похід за грибами, пікнік на лісовій галявині - досить часті розваги, під час яких не можна забувати про безпеку, і навів відповідні "установки" від bezopdet.

Доктор Комаровський, який раніше дав рекомендації батькам, як не дозволити дитині потрапити в біду, наголосив, що при підготовці до лісових прогулянок дуже важливо знати, як зібрати і чому навчити дитини.

По-перше, одяг дитини повинен бути яскравих кольорів і добре помітний в лісі, бажано зі світловідбиваючими елементами, щільні штани та високі черевики або чоботи - обов'язкові.

По-друге, у дитини має бути свисток, повністю заряджений мобільний телефон, пляшка з водою і шоколадний батончик. Також не зайвим буде GPS трекер, хімічна грілка і компас (дитину потрібно навчити цим користуватися).

По-третє, заздалегідь поясніть дитині її дії в разі, якщо вона загубилася, що ви не будете її лаяти, що не можна щось їсти або пити в лісі, наближатися до водойм і до болота тощо.

Євген Комаровський (фото: t/me/dr_komarovskiy)

"Підготуйтеся - відрепетируйте в ігровій формі всі дії дитини", - йдеться в повідомленні.

Якщо ви пересуваєтеся по лісі групою, серед дорослих повинні бути обрані ведучий і замикаючий, діти завжди мають знаходитися між ними. Замикаючий за жодних обставин не повинен залишати за собою відстаючих.

Головне - дитина, яка загубилася, має залишатися на місці. Вона повинна знати, що якщо в лісі її кличе по імені чужа людина, то потрібно відгукуватися. Якщо вона чує шум, шурхіт, крики, звуки - повинна стукати палицею по дереву, кричати або свистіти.

"Крім того, дуже важливо повідомити близьким куди ви йдете і коли маєта повернутися; якщо хтось загубився не втрачайте часу даремно та викликайте рятувальників; заздалегідь збережіть у пам'яті телефону контакти пошукових служб", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, доктор Комаровський пояснив, що робити батькам, коли дитина випльовує ліки.

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