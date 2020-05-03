Істотні втрати для всіх: під Житомиром випав сильний град (фото)

Погода в Україні 2 і 3 травня супроводжується грозами, зливами та навіть градом. У мережу потрапили знімки, зроблені в одному з селищ Житомирської області, де випав град. Потужні крижини покрили всю поверхню землі та завдали істотних пошкоджень аграріям і власникам приватних земельних ділянок.

Як повідомляють в співтоваристві "ЖИТОМИР-ІНФО" в Facebook, сильний град пройшов над декількома селищами в Житомирській області, але фотографії опублікували лише з села Видибор.

На фото видно, як град засипав двір місцевих жителів. У соцмережах помітили, що град був настільки сильним, що все ніби снігом засипало.

В мережі показали наслідки сильного граду під Житомиром (фото: facebook.com/ЖИТОМИР-ІНФО)

У мережі відзначили, що град випав і в інших селищах Житомирської області, а також прокоментували наслідки граду:

Ще буде влітку... що не вб'є навесні, доб'є влітку ... треба бути готовими до мізерних врожаїв.

У Коростишеві такий град теж випав.

Що занадто, то не здорово( Стихія, вона така. Житомир поки тихо.

Оліївка, теж такий град і дощ.

В мережі показали наслідки сильного граду під Житомиром (фото: facebook.com/ЖИТОМИР-ІНФО)

Нагадаємо, що раніше синоптики дали прогноз на 3 травня. Всю Україну накриють сильні грози та град.