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Украинцы жалуются на нарушение языкового закона: какая сфера возглавила антирейтинг

Украина, Среда 08 ноября 2023 12:03
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Украинцы жалуются на нарушение языкового закона: какая сфера возглавила антирейтинг Нарушение языкового закона в Украине (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В течение 10 месяцев в Украине зафиксировали 3 240 обращений относительно нарушений языкового закона. Больше всего жалоб поступало в сферу обслуживания и рекламу.

Какие города возглавили антирейтинг, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя.

Сферы с наибольшим количеством нарушений

Из 3 240 обращений почти половина - 1 614 случаев - касаются нарушений в сфере обслуживания потребителей. В этом аспекте зафиксировано 882 случая отсутствия украинской версии сайтов интернет-магазинов.

536 жалоб касались обслуживания на русском языке, а 196 - предоставление информации о товарах и услугах (меню, ценники, упаковка, расчетные документы и т. п.)

Кроме того, за 10 месяцев 2023 года поступило 480 обращений граждан по наружной рекламе и вывескам. Это нарушение законов о языке информации для общего ознакомления (статья 28) и рекламы (статья 32).

В сфере образования и обучения было 296 обращений по поводу нарушений законодательства о государственном языке. На правонарушения в органах власти пожаловались 151 раз, в медиа - 144 раза.

Еще 137 случаев нарушений - в сфере здравоохранения при предоставлении услуг в больницах, 56 - в учреждениях коммунальной и государственной собственности, 97 - в сфере культуры.

Украинцы жалуются на нарушение языкового закона: какая сфера возглавила антирейтинг

Какие города возглавили антирейтинг

Больше всего нарушений фиксировали в:

  • Киеве - 1 167
  • Харьковской области - 473
  • Одесской - 416
  • Днепровский - 265
  • Киевской - 134
  • Запорожской - 54
  • Николаевской - 48
  • Львовской - 48
  • Полтавской - 47

По результатам рассмотрения обращений граждан проводят государственный контроль и налагают на нарушителей санкций, предусмотренных Кодексом Украины об административных правонарушениях.

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