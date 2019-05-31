Головне - правильно почати: Супрун розповіла про те, як кинути курити

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Уляна Супрун дала курцям кілька важливих порад

Уляна Супрун розповіла про те, чому куріння є дуже шкідливою звичкою, до яких наслідків може призвести залежність від тютюну, а також, що допоможе кинути курити. Про це очільниця МОЗ повідала на своїй Facebook-сторінці.

У Світовий день без тютюну, який відзначають сьогодні, 31 травня, Уляна Супрун порадила українцям подумати про шкоду від куріння та спробувати якнайшвидше позбутися цієї залежності.

За статистикою, яку приводить в. о. міністра охорони здоров'я, тютюн вбиває близько половини курців. Щороку це 7 мільйонів смертей у світі. А в Україні через хвороби, викликані курінням, щороку помирає 85 тисяч людей.

Сьогодні 24,2% дорослих мають таку залежність і 50% з них хочуть позбутися тютюнової залежності.

Як кинути курити - поради Уляни Супрун (фото: pxhere.com)

Уляна Супрун розповідає, що існують різні типи залежності від тютюну і від кожної з них треба позбуватися у різний спосіб.

1. Поведінкова та соціальна залежність. Наприклад, куріння за кавою, під час перерви або за кермом авто.

Щоб позбутися такої залежності, треба змінити звички - замінити каву чаєм, сигарету за кермом - музикою або цукеркою, а на обідню перерву ходити з колегами, які не мають такої звички.

2. Фізична залежність. Річ у тім, що нікотин здатен стимулювати в мозку вироблення ендорфіну. А цей гормон відповідає за відчуття щастя та задоволення, при цьому відбувається викид адреналіну у кров. І організм вимагає "нової дози". А якщо така не надходить, людина стикається з "синдромом відміни", а це головний біль, занепокоєння, роздратування, апатія, злість.

Щоб позбутися цього виду залежності, необхідно протриматися хоча б місяць без цигарок. А в разі сильного "синдрому відміни" варто вдатися до медикаментозної допомоги, наприклад, до препаратів нікотинозамісної терапії.

Як кинути курити - поради Уляни Супрун (фото: pxhere.com)

3. Психологічна залежність. Куріння асоціюється з певними думками чи емоціями. Наприклад, люди можуть курити під впливом стресу та негативних переживань. Однак куріння, незважаючи на поширений міф, не заспокоює людину і не дозволяє їй зосередитися.

Для того, щоб впоратися із цим видом залежності, треба усвідомити, що куріння не допомагає нормалізувати емоційний стан, а використовувати цигарки, щоб впоратися з почуттями, доволі безглуздо.

Уляна Супрун дала кілька порад, з чого розпочати боротьбу із залежністю:

пройти тест на тип залежності;

знайти однодумців та порадитися з професіоналами;

відшукати для себе вагому мотивацію;

обрати конкретну дату і час, коли ви кинете курити і підготувати план дій.

Як кинути курити - поради Уляни Супрун (фото: pxhere.com)

До речі, Уляна Супрун повідомила важливі факти про страшну хворобу - розсіяний склероз, і пояснила, які симптоми свідчать про розвиток хвороби.

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